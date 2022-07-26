台灣美食展即將登場！觀光局打造穆斯林美食館　還原阿拉伯傳統市場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）2022臺灣美食展將於8月初登場，交通部觀光局攜多家臺灣優良清真認證商家，以「Ahlan wasahlan (阿拉伯語歡迎光臨之意)」首度打造美食、文化、歷史特色的「穆斯林美食館」，伊斯蘭圖騰的展場風格，還原了阿拉伯傳統的市場樣貌，步入其中仿佛身歷其境，該局期望讓國人深度了解穆斯林飲食文化。

觀光局今(26)日表示，國內及在臺外籍穆斯林約有28萬人，雖然人口基數不大，但全世界穆斯林人口中佔了總人口比例約四分之一，將近有19億人，未來伊斯蘭市場價值成長相當可觀。

觀光局指出，隨政府近年來新南向政策，該局致力推廣穆斯林友善環境，吸引相當多的穆斯林旅客前來，除了於公共場所設置祈禱室，並且鼓勵民間業者取得清真認證餐飲與旅宿，在友善國內外穆斯林旅遊需求非常有成效。

為讓國人深度了解穆斯林飲食文化，觀光局將於8月5日至8月8日在臺北世貿一館設置「穆斯林美食館」，並邀請國內炸雞大師、張家清真黃牛肉麵、阿里巴巴的廚房印度料理、MAVI土耳其餐廳、Saha料理中央廚房等餐廳業者現場提供多元穆斯林美食。

觀光局提到，為培養國人接待穆斯林旅客禮儀並尊重宗教習俗，穆斯林美食館設計了由穆斯林文化藝術中，典型的伊斯蘭裝飾圖案，又稱為阿拉伯裝飾風格；這種裝飾常利用花卉簇葉或水果等圖案作為要素，因此設計選擇素雅的花卉裝飾入口意象；並且以波斯風格的清真寺為參考，以錐形的磚柱的拱門造型，具經典代表性。

觀光局還說，今年邀請在臺土耳其網紅「圖佳」領遊客逛穆斯林美食，圖佳曾多次擔任電視節目來賓，分享在臺生活、也常在自己Youtube頻道分享臺灣及土耳其兩國文化不同，本身就是穆斯林的圖佳將親身帶遊客品嚐館內多項不同菜系美食，以及體驗臺北清真寺的文化導覽、手工DIY伊斯蘭紀念品，現場還推出折價券及打卡小禮等多樣化活動讓遊客滿載而歸。

這次展館依據穆斯林飲食、服裝、禮拜、習慣、住宿的文化特性，規劃了相對應的文化展示區；以沉浸式展示方式，設置穆斯林的情境區、服飾區與禮拜室，穆斯林美食館喊出「Ahlan wasahlan」要國人親身體驗奧妙的穆斯林文化。

△穆斯林網紅圖佳將與大家在今年的台灣美食展和大家見面。（圖片由觀光局提供）

2022台灣美食展穆斯林美食館資訊：

活動日期：2022年8月5日(星期五)至8日(星期一)

活動時間：早上10點至下午6點

活動地點：臺北世貿一館(臺北市信義區信義路五段5號)

攤位編號：穆斯林美食館A133

活動官網：tce2022.stm-c.com