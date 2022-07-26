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日本眾議員鈴木馨祐訪台灣　賴清德：加深兩國各領域友好夥伴關係

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/26 11:06
賴副總統在臉書發文歡迎好朋友鈴木馨祐訪台。（圖／賴清德臉書）

賴副總統在臉書發文歡迎好朋友鈴木馨祐訪台。（圖／賴清德臉書）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）日本眾議員鈴木馨祐25日抵台訪問，副總統賴清德表示，老朋友來訪，特別開心。鈴木馨祐對台灣有深厚情感，不僅積極出席台灣主辦的各項活動，去年台灣正式申請加入 CPTPP 時，鈴木眾議員也特別為我國發聲，對台灣、日本的友好關係，表達衷心歡迎。

賴副總統在臉書發文歡迎好朋友鈴木馨祐訪台，他指出，25日和屏東縣長潘孟安、民進黨立委郭國文、日本台灣交流協會駐台代表泉裕泰，一起歡迎鈴木馨祐來台。

副總統表示，老朋友來訪特別開心，記得2019年訪日，鈴木馨祐盛情邀約他到選區參訪，並在橫濱街道一起高喊「台灣加油、日本加油」；在當時，不僅深深感受到日本民眾的熱情，也和鈴木馨祐一同見證台灣、日本長久累積的深厚情誼。

他指出，鈴木馨祐一直對台灣有深厚的情感，不僅積極出席台灣主辦的各項活動，去年台灣正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）時，也特別為台灣發聲，對台灣、日本的友好關係，表達衷心歡迎。

此次是鈴木馨祐第9次訪台，也安排前往五指山弔唁前總統李登輝；相信台、日兩國的情誼，就是在彼此友善、真誠且互相尊敬的交流中，一點一滴積累起來。

副總統說，期盼在未來，能和日本好朋友繼續攜手合作，發揚共享價值，並持續加深各領域的友好夥伴關係。
賴清德

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