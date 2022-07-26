16年來的研究夢一場？阿茲海默症論文疑似造假　論文圖片遭爆都是「複製貼上」

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）阿茲海默症是種不可逆的退化性疾病，一篇發表於2006年的研究宣稱，致病主因與β-澱粉樣蛋白在大腦堆積的斑塊有關，但根據日前學術期刊《科學》（Science）發布以「學界汙點」為題的報告中，被美國范德比大學的神經科學家Matthew Schrag提出疑有造假疑慮，掀起學界軒然大波。

明尼蘇達大學雙城分校的神經科學家 Sylvain Lesné 2006 年在學術期刊《自然》（Nature）發表的一篇論文指出，阿茲海默症的致病主因與β-澱粉樣蛋白在大腦堆積的斑塊有關，因此，為了治療全世界千萬名阿茲海默症患者，這16年來，科學家嘗試各種實驗和療法，目的在減少β-澱粉樣蛋白在大腦堆積的斑塊，但都未能阻止或預防阿茲海默症的惡化。



因緣際會下，美國范德比大學的神經科學家Matthew Schrag在2021年接觸到美國Cassava Sciences藥廠開發的實驗性藥物Simufilam後，有人向他提出該藥物相關的研究可能造假的疑慮，他便利用自身的醫學知識，翻查多年的研究和數據後發現，Sylvain Lesné於2006 年研究圖片疑似有複製貼上的疑慮，2022年初，他將相關結果提交給美國國家衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）。

《科學》（Science）為此展開為期半年的調查，得到的結論支持 Matthew Schrag 的論點，同時對Sylvain Lesné的研究提出質疑。如果真的造假，無疑對科學界是一大打擊，多年來投注的心血和金錢恐付之一炬，至於 Sylvain Lesné 目前尚未對外回應。