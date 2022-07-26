台日連線！BL人氣新星首次海外粉絲見面會　台灣漫博會票券抽SWITCH或超跑電競椅

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣漫畫博覽會將於7月28日至8月1日世貿一館登場，

台灣漫畫博覽會，「日本館」（ICHIBAN JAPAN）邀請兩大日本動畫公司「WIT STUDIO」與「Frontier Works」來台展出，將限時販售全新商品。

在台突破2億票房的《劇場版咒術迴戰0》，羚邦集團推出《咒術迴戰》新劇場版壓克力立牌配對組─純愛款、摯友款及一年級款，以及狗卷家紋款式漁夫帽等新品；此外，《我的英雄學院》、《排球少年!!》多款設計感滿載的新創商品，新代理動畫《影子籃球員》十週年系列商品，《電影版 搖曳露營△》預售套票搶先開賣，以及《遊戲人生》、《OVERLORD》等作新品報到。

台灣文策院旗下台漫原生網站「CCC數位平台」上的人氣漫畫家《守娘》作者小峱峱、《紙月亮》作者日下棗、《狗血耽美劇的攻略技巧》作者花宥三位老師將在 7 月 28 日舉辦聯合簽名會；展期間至攤位玩遊戲，就有機會把壓克力磁鐵、酒精噴瓶等可愛周邊免費帶回家，成為會員還能獲得更多遊戲機會，現場儲值再加碼回饋禮物。

台灣東販邀請人氣作品《六月的七星》作者カスカベアキラ，透過跨海連線方式舉辦海外首場線上粉絲見面會。7月30日上午10時30分將在A舞台LIVE直播與讀者們互動，購買《六月的七星》親簽套組即可獲得入場資格，參加現場活動將有機會抽中限定的特別好禮。

原創IP風雲榜也將於7月29日舉行頒獎典禮，漫畫組首獎為作者桂的《我的網紅男友》，共獲929票；小說組首獎為《我的網紅男友外傳說現正同居中》，作者為碰碰俺爺，繪者為桂。

預售單日票120元、現場票150元，全家門市及現場皆可購票，憑票可抽SWITCH、AirPods Pro、AKRACING超跑電競椅、LEGO 樂高怪奇物語顛倒世界等好獎，還可兌換限量漫寶晴雨傘等贈品，詳情請前往官網查詢。



平面圖擷取自官網