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北海岸最大規模鳥類生態標本展　台灣「海有個鳥地方」海科館展出

特生中心：進入展場即可近距離觀察各種鳥類的形態特徵，比較各鳥種的體型差異，感受鳥類多樣性的視覺衝擊。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/26 10:37
海有個鳥地方-臺灣北部濱海鳥類特展（特生中心提供／姚正得攝)

海有個鳥地方-臺灣北部濱海鳥類特展（特生中心提供／姚正得攝)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為增進社會大眾對於北海岸鳥類生態與保育的認識，行政院農業委員會特有生物研究保育中心與國立海洋科技博物館共同主辦「海有個鳥地方-臺灣北部濱海鳥類特展」，自即日起至11月20日。

特生中心今(26)日透過新聞稿表示，「海有個鳥地方」是目前最大規模的鳥類生態標本展，透過維妙維肖、製作精美、栩栩如生的展示標本來呈現臺灣北部濱海鳥類的物種組成，棲地分布與生態習性。進入展場即可近距離觀察各種鳥類的形態特徵，比較各鳥種的體型差異，感受鳥類多樣性的視覺衝擊。

特生中心說，生態藝術創作者更可以利用特展期間，實地描繪各種鳥類細部特徵，蒐集創作題材。除了珍貴的鳥類標本展示，展區內還有木雕鳥、紙浮雕、立體鳥等多元創作，都是國內知名生態藝術家的精選作品。展場位於基隆市八斗子的國立海洋科技博物館的第二特展廳，自即日起至11月20日。

特生中心指出，該中心致力於建置全國性的野生鳥類自然史基礎資料，已經典藏的鳥類標本總數達2萬8000件以上，包括毛皮標本、鳥巢及鳥蛋標本，並應用於進行本土鳥類的生物學或生態學的研究及保育。這些為數可觀的標本除了供作學術研究之外，也主動提供相關單位作為教育展示之用。目前，利用典藏的標本已協助全國10個單位規劃不同主題的鳥類生態特展。

北海岸最大規模鳥類生態標本展　台灣「海有個鳥地方」海科館展出

△海有個鳥地方-臺灣北部濱海鳥類特展。(特生中心提供/姚正得攝)

北海岸最大規模鳥類生態標本展　台灣「海有個鳥地方」海科館展出

△海有個鳥地方-臺灣北部濱海鳥類特展。(特生中心提供/姚正得攝)
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更新時間 : 2022-07-26 10:44 GMT+08:00

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