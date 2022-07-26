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「台灣綠工藝」首波入選名單揭曉！持續徵件至9月30日

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/26 09:36
（圖：國立臺灣工藝研究發展中心）

（圖：國立臺灣工藝研究發展中心）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)品牌「臺灣綠工藝」近日公告首波入選作品，由工藝中心協力品牌形象設計行銷，持續徵件至9月30日。

國立臺灣工藝研究發展中心自2021年開始以「臺灣綠工藝」(Taiwan Green Craft)品牌集結臺灣原創工藝，為大眾推薦臺灣工藝好物。2022年第一波公告入選作品共21組，疫情時刻無法隨性出走大自然，透過工藝中心「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」的選品，讓源於大地的工藝先走入生活日常，滋潤身心。

工藝中心張仁吉主任指出，「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」以工藝本質出發，天然的素材，生命週期過後易於回收與再利用；善用材料特性進行製作，對整體運用寬容以對，與萬物達成平衡；產品美學與實用兼備，既好看也順手，以創造力與實踐精神延續工藝生命，賦予能量。以人為軸心，用技術、創意養成擴張，環繞「自然、循環、平衡、寬容、生命力」精神建構「臺灣綠工藝」品牌。

耳朵戴上竹片繞纏而成的耳環，輕盈律動的竹篾，優雅而獨特；舊窗框搖身一變成為精緻筆盒搭配手感溫潤的木筆；犀旺諧音希望，俏皮的陶犀牛為生活帶來好兆頭；柔和漸層藍，不只視覺輕柔，以自然藍靛染出也對身體無負擔。透過臺灣綠工藝品牌為大眾推薦臺灣原創工藝，喚醒對工藝的關注，邀請大家一同探索臺灣工藝的美好。

2022「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」品牌持續募集中，今年報名開放至9月30日止，凡是依法設立或立案登記，且具統一編號的工藝廠商(公司、獨資或合夥事業、團體組織均可)，作品在臺灣生產製造並可量產銷售，工藝中心歡迎各工藝品牌共同加入「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」，入選作品將由工藝中心協力品牌形象設計、OMO(虛實整合)行銷，共同用工藝打造美好生活。

「2022台灣綠工藝品牌徵件」
報名方式：一律採線上報名，請下載報名簡章，詳閱簡章並備妥報名資料後至報名網址進行線上報名。
報名時間：2022年9月30日（五）前均可投件。
臺灣綠工藝
國立臺灣工藝研究發展中心

更新時間 : 2022-07-26 10:44 GMT+08:00

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