「台灣綠工藝」首波入選名單揭曉！持續徵件至9月30日

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)品牌「臺灣綠工藝」近日公告首波入選作 品，由工藝中心協力品牌形象設計行銷，持續徵件至9月30日。

國立臺灣工藝研究發展中心自2021年開始以「臺灣綠工藝」(Tai wan Green Craft)品牌集結臺灣原創工藝，為大眾推薦臺灣工藝好物。2022年第一波公告入選作 品共21組，疫情時刻無法隨性出走大自然，透過工藝中心「 臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」的選品，讓源於大地的工藝先走入生活日常， 滋潤身心。

工藝中心張仁吉主任指出，「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」以工藝本質出發，天然的素材， 生命週期過後易於回收與再利用；善用材料特性進行製作， 對整體運用寬容以對，與萬物達成平衡；產品美學與實用兼備， 既好看也順手，以創造力與實踐精神延續工藝生命，賦予能量。 以人為軸心，用技術、創意養成擴張，環繞「自然、循環、平衡、 寬容、生命力」精神建構「臺灣綠工藝」品牌。

耳朵戴上竹片繞纏而成的耳環，輕盈律動的竹篾，優雅而獨特； 舊窗框搖身一變成為精緻筆盒搭配手感溫潤的木筆；犀旺諧音希望， 俏皮的陶犀牛為生活帶來好兆頭；柔和漸層藍，不只視覺輕柔， 以自然藍靛染出也對身體無負擔。 透過臺灣綠工藝品牌為大眾推薦臺灣原創工藝，喚醒對工藝的關注， 邀請大家一同探索臺灣工藝的美好。

2022「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」品牌持續募集中，今年報名開放至9月30日止， 凡是依法設立或立案登記，且具統一編號的工藝廠商(公司、 獨資或合夥事業、團體組織均可)， 作品在臺灣生產製造並可量產銷售， 工藝中心歡迎各工藝品牌共同加入「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」，入選作品將由工藝中心協力品牌形象設計、OMO( 虛實整合)行銷，共同用工藝打造美好生活。

「2022台灣綠工藝品牌徵件」

報名方式：一律採線上報名，請下載報名簡章， 詳閱簡章並備妥報名資料後至報名網址進行線上報名。

報名時間：2022年9月30日（五）前均可投件。