中美洲銀行丹堤摩西總裁率團訪台 將獲頒紫色大綬景星勳章

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)中美洲銀行(CABEI)總裁丹堤摩西(Dante Mossi)訂於7月31日至8月5日率團共6人來台灣訪問。這是CABEI去(2021)年7月在台灣設立國家辦事處後首度籌組代表團訪台,展現中美洲銀行對台灣金融及貿易市場的高度重視與興趣,並凸顯雙方日益深化的友好合作關係,外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部上午發布新聞稿指出,摩西總裁訪台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、接受外交部長吳釗燮代表我國政府頒贈「紫色大綬景星勳章」及款宴;吳部長另將代表財團法人國際合作發展基金會(ICDF)與摩西總裁簽署「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫-金融服務與信用保證」合作協議。摩西總裁同時也將參加我國加入中美洲銀行30週年暨該行駐台國家辦事處成立1週年相關慶祝活動、拜會我國金融機構、參訪優勢產業及文經建設等,行程豐富且充實。

外交部表示,摩西總裁2018年就任後,與我國關係密切互動良好,曾於2019年首度來訪,在任期間積極推動中美洲銀行在我國成立該行第一個區域外辦事處,更成為政府間國際組織來台設立分支機構首例,對我國國際參與意義非凡。今年適逢我國加入中美洲銀行 30週年,也是辦事處成立1週年,摩西總裁訪台舉辦實體揭幕營運儀式,別具意義。

外交部提及,中美洲銀行總部設址宏都拉斯首都德古西加巴(Tegucigalpa),在拉丁美洲地區各財金機構中,享有極佳的信用評等。CABEI目前有15個會員國,台灣自1992年加入中美洲銀行,理事及副理事目前分別由財政部長蘇建榮及中央銀行副總裁陳南光擔任。2021年11月我國在中美洲銀行成立「台灣-CABEI夥伴關係信託基金」,持續與CABEI共同合作協助中美洲友邦的國家發展,並從中協助我國廠商拓展中美洲市場的貿易布局。

Next week I will travel to the Republic of China (#Taiwan) to thank the support to our largest shareholder, and with #Mexico, the first two extraregional member countries to join ⁦@CABEI_Org⁩! We will inaugurate our office in #Taipei ! pic.twitter.com/V3jFhtJZ2m