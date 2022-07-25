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台灣宮廟「順澤宮」帽再顯神蹟 鐵人三項跑者伊登第7度奪冠

挪威鐵人三項好手伊登在比賽當中，只要有戴帽子的比賽他都能得到第一，沒有奪冠的比賽則都有服裝規定而不能戴帽子，這巧合也讓他感到十分神奇。

By 文化組, 台灣英文新聞
2022/07/25 20:55
挪威三鐵選手伊登（Gustav Iden）日前參加2022PTO鐵人三項加拿大公開賽奪得金牌，這已是他第7度戴上順澤宮帽後拿下冠軍。 (圖...

挪威三鐵選手伊登（Gustav Iden）日前參加2022PTO鐵人三項加拿大公開賽奪得金牌，這已是他第7度戴上順澤宮帽後拿下冠軍。 (圖...

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）挪威鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）再度帶著台灣彰化「埔鹽順澤宮」棒球帽，贏得2022PTO鐵人三項加拿大公開賽金牌，這也是他第7次戴著這頂「神帽」後順利奪得比賽冠軍，連彰化縣長王惠美都寄信祝福他。

來自挪威的三鐵選手伊登2019年時在日本旅遊意外撿到這頂上頭寫著「埔鹽順澤宮」的帽子，他當時心想說不定這頂帽子有神秘力量，可能會為他帶來好運，因此在後續的比賽中，只要服裝規定允許，伊登都戴著這頂台灣宮廟帽，沒想到只要有戴帽子的比賽他都能得到第一，沒有奪冠的比賽則都有服裝規定而不能戴帽子，這巧合也讓他感到十分神奇。

伊登東京奧運前連拿4次世界冠軍，外界也看好他能在東奧中取得金牌，然而因為奧運比賽有嚴格服裝限制，導致當時他無法戴著神帽上場，而該場比賽他最終只得到第8名。不過聯合報指出，伊登隨後在9月的鐵人三項世界錦標賽中，戴著帽子拿下冠軍，11月參加美國佛羅里達州的鐵人三項賽同樣也是冠軍結尾。

報導指出，這次賽後記者會中，記者向伊登開玩笑問道「聽說你都戴這頂帽子獲勝，我可以檢查一下？」伊登也笑著說，「真的要檢查一下這頂帽子有沒有什麼特殊的地方，它再次發揮了作用。」

彰化宮廟神帽再度發威，彰化縣長王惠美也公開恭喜伊登，她除了慶祝伊登在2022 PTO鐵人三項加拿大公開賽上再次奪得金牌，也特別提到，遠在台灣有許多彰化縣民，正默默地為他加油打氣，希望他獲得好成績。王惠美說，看到他戴著我們埔鹽順澤宮帽子，衝破終點線，她非常感謝伊登能戴著順澤宮帽屢獲世界冠軍，讓彰化揚名國際，真的非常感動。
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