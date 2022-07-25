【中部新景點】台中最新購物區三井LaLaport辦上樑儀式 預計年底開幕！

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台中最新購物中心將在年底開幕囉！三井台中東區LaLaport購物中心今（25日）舉行上梁儀式，是繼台中港Outlet Park後第二大投資案，未來將在東區的台糖湖濱生態公園旁打造大型購物區，有望創造2500個就業機會。

綜合媒體報導，台中東區LaLaport購物中心今天舉行上梁儀式，台中市長盧秀燕也出席典禮，她表示LaLaport興建完成後，將結合東區建國市場、帝國糖廠、湖濱生態園區景點及台中火車站周邊發展，帶動觀光人流及商機，台中等地包含舊城區、東區和中區都能有重大翻轉。

台灣三井不動產集團董事長久一康洋表示，東區LaLaport是一座親子型購物中心，將引進270家店舖，台中市政府經濟發展局也指出，該購物區自民國109年6月24日動工興，年底開幕有望創造2500個就業機會。

GQ報導，台中東區LaLaport購物中心園區內除了保留了具有歷史文化價值的舊台糖糖廠之外，也將打造成一個融合現代與歷史的新景觀綠化公園，未來它將一路延伸至台鐵台中車站南側週邊區域，成為台中市連外交通購物的新商業地帶。

聯合報則指出，三井LaLaport占地4.3公頃、店舖面積超過2萬坪，特別以天橋串聯主要建物，外型設計則融入在地元素，距離台中火車站只要6分鐘步程。