「非常律師禹英禑」因自閉症特殊題材爆紅 諮詢專家：當初接到戲劇邀約時非常排斥

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近期最熱門韓劇「非常律師禹英禑」，每一集的小故事皆能引起很大的討論，雖然已有無數個以律師為主角的電視劇，但此劇以特別的設定出發，患有自閉症類群障礙的禹英禑以不同的角度面對世界的偏見及不公，迎上這個世界給予她的挑戰，得到了極大迴響。不過，為此劇提供專業諮詢的自閉症專家，其實當初非常排斥。

根據南韓Star Today報導，負責此戲劇諮詢的拿撒勒大學幼兒特殊教育學金教授，22日於KBS廣播節目－崔慶英的最強時事（최경영의 최강시사）中受訪時表示，最初接到諮詢邀請時，其實非常不願意接受邀請。

金教授表示，在看到劇本前，非常抗拒，因自閉症模仿得好是理所當然的事，相反地，若模仿得不好，則會招致社會大眾極大反感。然而，看到劇本後，他決定接下這個任務，相信這齣戲對於提高社會大眾對自閉的認知，能有幫助。

最讓金教授苦惱的角色為主角禹英禑，因為看著其他以自閉症角色為主的電影或戲劇，似乎皆對自閉症有著既有的刻板印象，總是塑造出自閉症人士都需要幫助，及帶來不便等等的形象。自閉之所以稱為「自閉症類群障礙」，是因為自閉並無特定症狀，而是有許多不同的面貌，因此在設計禹英禑這個角色時，金教授試著讓這個角色能展現出自閉不同的面貌。

對於自閉症類群障礙，金教授也做出了補充說明。自閉主要以社交互動障礙、語言及非語言交流障礙、與別人做出相同行為等障礙。大多能從3歲以前發現，而情況較好、症狀較輕的狀況下，也可能成人後才被診斷出來。為了讓自閉人士能跨出社會，比起給予更多的資源，更重要的是改變社會大眾的異樣眼光。以特殊教育層面來說，最終目標是讓這些自閉人士能融入社會，但若像禹英禑一樣有著過人的天賦，卻依然不被社會接受，那麼這些資源的效果也會大幅減少。

在劇中，禹英禑以南韓最高學府－首爾大學法律學系第一名畢業，卻連一個面試的機會都沒有。現實生活中，幾年前就有身心障礙人士的父母，為了呼籲能建立更多特殊教育學校，而當眾下跪，至今仍有許多人上街抗議，表達此訴求。

即使幫助身心障礙人士向外界跨出艱難的一步，讓他們能接近人群，但若一般人不理解，而對他們有所避讓，這勢必對其造成更大的心理傷害。金教授建議，對於這些身心障礙人士，比起「了解」他們的差異，我們更應該先「理解」他們。