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全國最高自助餐廳《50樓Café》芒果樂園消暑首選

By 台灣英文新聞
2022/07/25 17:36
全國最高自助餐廳《50樓Café》芒果樂園消暑首選
全國最高自助餐廳《50樓Café》芒果樂園消暑首選

熱浪來襲，氣溫沒有最高、只有更高，酷暑也讓人失去胃口。全國最高的自助餐廳「50樓Café」將自7月28日到8月28日的每週四至週日外加8月8日週一的父親節，推出消暑首選「芒果樂園」，主廚以時令芒果入菜，香甜細緻的果肉，與海鮮、白肉和時蔬巧妙配搭，高纖低卡，啟人食慾，清爽無負擔，主題美點更由鋪好鋪滿的霸氣「芒果煉乳剉冰」領軍，全都無限享用！餐檯上的金黃亮點，與餐廳窗外的高樓美景相輝映，讓來客盡享這夏日時節的美好恩賜！受疫情影響，50樓Café滾動式調整營業天數，此次「芒果樂園」活動的七月底前，特以四人同行一人免費，感謝消費者的支持，餐廳訂位專線為(02)7705-9723。

50樓Café主廚王國威表示，今年春雨成災，芒果歉收，所以價格飆高四成，但為了給客人季節限定的專屬美味，也只能不惜成本推出，誠意十足。王主廚選用甜蜜多汁的愛文和肉厚細緻的金煌，做成多款爽口開胃的日料和冷盤，像是芒果手捲、芒果軍艦壽司、以及鹹甜交織的芒果百香鰻魚天使麵、爽脆鮮美的芒果鮮蝦凱撒沙拉、低脂可口的山藥雞肉捲佐主廚芒果醬、外加晚餐及假日時段加碼的芒果蔥花鮪魚散壽司。

個頭碩大的金煌青芒果，經過去皮切條、鹽漬殺青，調拌適量砂糖，清新解膩，也是炎夏好食材，主廚拿來做成透抽青芒果沙拉，酸甜脆嫩，與其它風味各異的薑醋鮮蟹、紹興醉蝦及香檸淡菜，組成冰鎮海鮮區的四大美食，連同生魚片區的鮭魚、旗魚、鮪魚…等，全是顧客取餐的第一選項。

活動期間，還有備受歡迎的爐烤美國牛肉和現點現做的麵食區，中西熱食則不能錯過芒果檸汁奶油醬炭烤扇貝、青芒果生炒花枝、芒果酪梨珠貝法式麵包、芒果蔬菜黃咖哩，其它還有泰式檸檬魚、川味水煮牛肉、無錫排骨、豉油皇海鮮炒麵...等；佐餐涼拌則有無限暢飲的冰鎮台啤及果汁汽水，讓人吃喝盡興！

甜點檯上當然是由寶島水果之后─芒果挑大樑，誘人品項有百香芒果慕斯蛋糕、芒果杏仁塔、脆皮芒果泡芙、芒果奶酪，和包含多種配料的芒果煉乳剉冰，其它另有生乳捲、千層蛋糕、頂級巧克力慕斯和焦糖布丁…等，最後再用魅力領先的哈根達斯和紐西蘭第一品牌帝紐冰淇淋，為大餐譜寫飽足的回憶！

謹此提醒，實際品項以現場供應為準；50樓Café自助餐廳的餐費如下：平日─午餐NT$899、晚餐NT$999，假日─午餐NT$999、晚餐NT$1,099，餐費皆須外加一成服務費。餐廳現與多家銀行合作，凡刷卡消費，最高可享遠東商銀二人同行、一人免費的優惠，惟各項優惠無法同時並用。

更新時間 : 2022-07-25 17:45 GMT+08:00

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