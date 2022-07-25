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美前眾議院議長金瑞契：中共無權置喙裴洛西行程

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/25 17:30
曾於25年前訪台的美國前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）表示，中國不應對裴洛西訪台行程指手畫腳。（圖／美聯社）

曾於25年前訪台的美國前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）表示，中國不應對裴洛西訪台行程指手畫腳。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）英媒日前揭露美國眾議院議長裴洛西8月出訪台灣，美國各界反應不一。25年前訪台的前眾議院議長金瑞契於美東時間24日直指，裴洛西應出訪台灣，中國無權置喙其行程。

《金融時報》日前披露裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪問台灣，引起各方關注以及中國怒火，尤其適逢中共二十大將至，中國國家領導人習近平將確立自己的第三任期，時機敏感。美國總統拜登20日表示「軍方認爲現在不是好主意」。儘管裴洛西出面澄清，拜登並未向其傳達不能出訪台灣等意見，仍引發外界抨擊拜登政府立場軟弱。

時值訪台的前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）21日表示，他認為目前美國政策一大問題，就是讓中國對美國決策有太多發言權，美國應該做「正確的事」，針對此事他想聽到的是台北的聲音，因為台灣希望裴洛西訪台。

一向友台的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）24日則推文，要裴洛西無懼中國反對，更喊話要與她「台灣見」。

而25年前於李登輝政府時代出訪台灣的金瑞契（Newt Gingrich），是訪問台灣層級最高的美國官員，他24日也在臉書發文，表示裴洛西絕對應當攜跨黨派代表團出訪。並強硬的表態「中國共產黨不能對裴洛西的行程指手畫腳！」

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