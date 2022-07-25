義大利精品Alessi進駐GMT七夕情人餐　法式情人節蛋糕 同步甜蜜推出

浪漫的七夕即將到來，台北美福大飯店推出異國風情人餐，用西式的美味迎接中式情人節。GMT義大利餐廳主廚Massimo Picci帶來南義美食，於8月3日起推出「蔚藍情緣」情人套餐，攬鮮味龍蝦、海膽及牛排等食材，餐後甜點與義大利餐廚設計品牌Alessi合作，選用Big Love系列冰淇淋杯盛裝義式手工冰淇淋，晚間限定每套2,880元+10%。甜蜜過節少不了手作甜品，由法國西點總主廚Hugo Ravier推出的「夏戀」情人節蛋糕及「七夕戀語」巧克力禮盒，用甜品甜蜜另一伴的心，即日起至8月4日限量推出，詳情請洽02-7722-3399。

《蔚藍情緣》南義風味餐 用美食共譜海島浪漫

說到浪漫就聯想到唯美的歐洲風情，來自義大利佛羅倫斯的主廚Massimo Picci將南義大利的海島美食帶到美福，不能馬上飛出國，但可以先用味蕾遊義大利。依偎在蔚藍地中海的南義大利擁有許多鮮美海味，《蔚藍情緣》情人套餐的第一道「海鮮冷盤」選用波士頓龍蝦、牛奶貝、生蠔、透抽及生食級干貝，搭配主廚自製的甜椒堅果醬及芝麻葉酸豆醬，營造夏日海洋風情。第二道端呈的是將新鮮鮪魚以鹽漬方式風乾的「義式風乾鮪魚」，品嚐時搭配檸檬油醋，透過清新的檸檬酸帶出鮮甜海味。套餐湯品則以帶有清香海洋風的「番紅花鮮魚湯」，選用擁有沙漠之金稱號的番紅花，搭配以魚骨等材料熬製至少一天的鮮魚湯底，再添加鮮蝦、蛤蜊、小花枝、小章魚及淡菜，清香鮮美。主食部份則搭配源自西西里的海膽料理，主廚以最簡單的烹調方式，搭配手作義大利麵製成「海膽義大利麵」，將大海的鮮甜滋味大方呈現。

套餐主菜則提供海味鮮魚、香嫩牛排及羊排供三選一，「嫩煎比目魚佐開心果,堅果及酸豆橄欖醬」將肉質鮮嫩的比目魚輕煎鎖住甜味，再沾裹開心果碎後微烤，品嚐搭配酸豆橄欖醬，爐烤過的堅果香氣與魚脂香，碰撞出迷人的風味。肉類選項有「美國SRF極黑和牛肋眼佐柳橙茴香沙拉」，主廚選用美國蛇河農場飼養的極黑和牛肉，透過煎檯的溫度將油脂散發出迷人香氣，鮮美肉質粉嫩上桌，品嚐搭配茴香與微帶酸香的柳橙醋醬沙拉，享受豐潤鮮牛之際，不顯油膩。另一道為「香煎西西里風味羊排」，主廚選用帶骨小羔羊排，循西西里烹調方式，將羊排雙面輕煎至微帶焦香，再搭配紅酒及蔬菜等材料燉煮至香嫩多汁。

電影《教父》甜點 搭配Alessi Big Love甜蜜蜜

用味蕾走訪南義，不容錯過電影《教父》裡的經典美食「西西里島捲餅」，這道傳統的義大利甜品，外皮焦香脆口，香濃的起士奶油餡，搭配開心果碎，滑順中帶有豐富口感。甜品組合另搭配夏日盛品「義式手工冰淇淋」，香氣馥郁的開心果與大溪地香草莢製成的奶香冰淇淋，讓人彷彿走入海風徐徐的南義海灣，器皿選用義大利餐廚設計品牌Alessi的Big Love冰淇淋杯與心型湯匙，與另一伴共享甜蜜食刻。活動期間，於GMT義大利餐廳規劃有「Big Love心相意」主題拍照區，160公分高放大版的心型湯匙，可讓用餐的情侶們甜蜜合影。

愛在七夕 用法式手作甜蜜另一伴

除了南義大利的風味料理，來自法國的西點總主廚Hugo Ravier推出兩款手作甜品，選用法國頂級法芙娜巧克力，搭配酸香的草莓、覆盆子等材料。以雙心造型優雅呈現的「夏戀」，香滑柔順的白巧克力慕斯，包裹著酸香風味的莓果磅蛋糕與莓果凍內餡，酸酸甜甜的滋味像極了愛情，節日限定每款1,180元(6吋)。裝載粒粒精巧的心型巧克力，「七夕愛語」巧克力禮盒，每盒720元，香濃的頂級巧克力，每顆韻藏著微酸的草莓及覆盆子內餡，香甜中帶有莓果酸香，甜而不膩，高雅的玫瑰金包裝優雅大方。即日起至8月4日限量推出。