新北技職校校頂尖！王志誠校長打造復興美學帝國　退而不休榮耀新北

「既然領先，就要永遠保持第一！」國際美術界指標─ 復興商工，為全國技職教育學習典範學校之一。新北市自2019年起 推動全國唯一4年4億「新北贏得未來技職人才計畫」， 以專業技職金手制霸、 首創推動國際雙語技職交流及雙聯學制及規畫跨域整合推動頂尖群科 計畫，打造校校為技職界頂尖品牌。市長侯友宜今(25)日走訪復 興商工，肯定學校優秀表現， 偕同學校傑出校友黃進龍教授與即將退休的校長王志誠分享教育趣事 點滴。

市長侯友宜表示，新北市連續5年(2018至2022年)蟬聯教育部 最高榮譽技職優等獎，全國第一。不論在國中適性扎根、國際交流、 金手培訓、專題創新等，在設計群中都是全國數一數二，而復興商工 在新北推動技職教育上功不可沒。今年度復興商工也申請到新北頂尖 群科計畫，將補助超過650萬元， 補助學校建置美術設計展能空間，優化教學空間及環境設備， 期待學校未來的表現。

復興商工為我國知名美術學校， 每年都有眾多來自全國各地學生就讀，即將退休的王志誠校長以「 人文、藝術、設計、科技」為教育發展核心理念，不僅在校務、 教學上成果豐碩，在我國藝術貢獻上亦功不可沒， 曾擔任我國藝術重大政策委員、現任臺灣水彩畫會理事長等， 美術作品掛滿校長室的牆壁，領導復興商工打造頂尖學校品牌。

感謝王志誠校長在該校服務超過40年，擔任校長一職28年， 終身奉獻給技職教育，也經常鼓勵家庭較為弱勢的學子， 透過眾多實作、比賽經驗，找到屬於未來夢想， 其教育理念與風範令人佩服與感動。邀請校長將多年專業與經驗，退 休後擔任教育局聘任督學，持續為新北技職教育及孩子貢獻。

而黃進龍教授為該校畢業校友，現為臺灣師範大學美術系專任教師， 在復興商工求學期間，王志誠校長就是他的導師， 三人對坐分享教育生涯趣事點滴，雖短短半晌時間， 卻似穿梭在復興商工川流的辦學歷史中，留下永恆的感動。

復興商工訓育組長邱鵬城表示，王志誠校長不僅是全校領袖， 更是一位學習的導師！校長以身作則， 帶領全體師生成為更好的自己。 在學校擔任學生會會長的楊立歆同學分享， 在這個培養自信心的高中青春歲月，很感謝校長不時勉勵大家， 印象最深刻校長勉勵的一句話就是「復興商工是美術設計的典範， 我們學校是新北市、甚至是國家之光，要繼續努力保持第一！」 真的很感謝校長，有您真好。

教育局長張明文表示，復興商工不只育才無數， 學生更是屢獲國際及全國獎項殊榮，培育出各界優秀人才， 如國際級演藝人員張震、施文彬、蕭亞軒等；插畫界馬克、彎彎； 設計界蕭青陽等傑出校友，期待學校培育更多優質未來人才，為新北 技職打造最高榮耀。