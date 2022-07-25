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臺灣證交所：上週外資在集中市場買超13.73億元

買超友達7.34萬張最多，另賣超中鋼10.55萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/07/25 17:19

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/7/18~2022/7/22）外資在集中市場總買進金額為3,553.27億元，總賣出金額為3,539.54億元，買超為13.73億元，另統計自2022年年初至7月22日止，外資總買進金額為10兆5,218.38億元，總賣出金額為11兆4,924.84億元，累計賣超為9,706.46億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18兆9,909.67億元新台幣，占全體上市股票市值的40.84%，較7月15日的18兆4,815.48億元新台幣，增加5,094.19億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進168,386千股，賣出95,022千股，買超73,364千股；第二名：聯電：買進198,140千股，賣出135,395千股，買超62,745千股；第三名：長榮航：買進133,588千股，賣出75,775千股，買超57,813千股。

台灣證交所表示，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：中鋼：買進55,038千股，賣出160,527千股，賣超105,489千股；第二名：富邦金：買進32,885千股，賣出68,268千股，賣超35,383千股；第三名：永豐金：買進59,328千股，賣出86,219千股，賣超26,891千股。

更新時間 : 2022-07-25 17:44 GMT+08:00

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