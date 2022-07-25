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台南遠東香格里拉 中秋節獨創新品《司康黃金酥》重磅上市

By 台灣英文新聞
2022/07/25 17:16
台南遠東香格里拉 中秋節獨創新品《司康黃金酥》重磅上市

為使消費者中秋送禮有耳目一新的選擇，台南遠東香格里拉特別結合全台現在大流行的司康(Scone)和經典不敗的鹹蛋黃，由飯店獲獎無數的點心房金牌主廚許煜新設計成「司康黃金酥」，國際精品級選材，全手工細膩製程，獨家創新風味，華麗豐潤超高級質感，以二款禮盒組裝上市，每盒499元起，連同其它熱銷的手工蛋黃酥、鳳梨酥、及客製化自選禮盒，即日起於飯店一樓品香坊開賣，如欲訂購或了解詳情，請電專線(06)702-8856。

該飯店金牌甜點主廚許煜新(阿新)是新生代極為優秀的專業人才，向來以旺盛的創作和不斷的鑽研，追求極致！他曾在2019世界巧克力大賽亞太區賽事中奪金，並在同年的全球總決賽中拿下銀牌(後因疫情賽事暫停)，更是國內媒體糕點評比連續多年的冠軍得主！阿新主廚表示，逢年過節自己極愛蛋黃酥，同時觀察到英國傳統午茶小點─司康專賣店在台遍地開花，便想要將二者精髓合而為一，做成包著整顆上選屏東鹹蛋黃的「司康黃金酥」，口味分為「蔓越莓乳酪鹹蛋黃」、「伯爵巧克力鹹蛋黃」、「日本抹茶栗子鹹蛋黃」、和「蘭姆葡萄鹹蛋黃」；新品寓意美好，個頭更加碩大，內蘊精采迷人！

阿新主廚的「司康黃金酥」，主體食材全是一時之選，包括世界麵包大師賽指定使用的法國麵粉、具有保濕作用的日本上白糖、以及MOF甜點大師首選的法國AOP無鹽發酵奶油，三者經手工混成酥粒狀後，便加上香氣更足的土雞蛋和有助於成品潤澤的頂級法國鮮奶油(一般只用鮮奶)，開始製糰，他以獨到的對摺手法幫助麵糰鬆軟有空氣感，之後便將提前製作的餡料(細節如下)摻合均勻，做成不同風味的司康麵糰，隨後分切成獨立的小糰，包入先噴上混合了日本紅茶酒和法國蘭姆酒的精選屏東鹹蛋黃，手捏塑型後刷上蛋液，入烤箱烤熟。

更新時間 : 2022-07-25 17:44 GMT+08:00

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