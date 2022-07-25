台北羽球公開賽落定！MOD、Hami Video收視再創新高

台灣最高等級國際羽球賽－台北羽球公開賽於昨(25) 日迎來熱血沸騰的總決賽，眾所矚目的女單由戴姿穎拔得冠軍頭籌， 一展世界球后實力！中華電信MOD、Hami Video獨家全程轉播精彩賽事， 見證奧運後席捲全台的羽球狂潮再創驚人收視成績， 中華電信獨家提供4D全視角轉播，經國人線上集氣，「Hami Video運動館」瀏覽量超過200萬分鐘， 最高峰集中在小戴女單奪冠一瞬間， 整體收視量與點閱數超過美國職棒明星賽將近兩倍。

副總統賴清德親臨會場觀賽為進入總決賽的選手們加油！ 中華電信MOD、Hami Video獨家全程轉播賽事也是唯一參與贊助該國際賽事的電信業 者。中華電信總經理郭水義代表出席台北羽球公開賽頒獎典禮， 頒發男雙決賽亞軍獎項， 並與賴副總統等出席貴賓一起為台灣選手加油！

郭水義總經理表示，中華電信長期支持運動賽事， 自奧運期間MOD全頻道接觸人次達7,600萬新高、Hami Video總瀏覽量(page view)破2.7億的紀錄後， 完全顯見台灣民眾對運動賽事的喜愛， 本次台北羽球公開賽為中華電信獨家全程轉播，並打造MOD、 Hami Video的專屬優惠回饋廣大用戶，期為平台挹注更多高畫質、 高品質的熱血賽事，提供居家觀賽與隨身帶著走的多元收視選擇！

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照片左起：中華電信 郭水義總經理、羽協張理事長、台北黃珊珊副市長、優乃克 宮前輝久總經理，頒發男雙決賽獎項。(照片來源：中華電信提供)