新北第4屆技職年會　近百師賀新北連5年獲全國最高榮譽優等獎

全國最大規模的新北技職年會盛大登場，新北市於今（ 25）日至26日，與新創非營利組織Skills for U合作辦理第4屆新北技職年會，近百位新北市各公私立技術型高中 頂尖教師，齊聚同賀新北市連續5年蟬聯教育部最高榮譽技職優等獎 同時也是全國第一的榮耀。新北市為感謝教師之努力奉獻， 邀請裕隆集團公共事務部經理陳蔓嫻、5% Design Action副執行長黃詩妤等各界技職傑出代表人物，跨域、 跨界交流分享，開創教師多元廣闊視野。

教育局長張明文表示，今(2022)年度新北技職年會以技職品格教育為主題， 邀請各界跨領域領袖，透過交流技高課程經驗、 國際企業及創新公司分享社會責任， 開創教師跨領域創新教育合作模式。年會上更頒發全國唯一「 新北市高級中等學校課程實驗與創新行動研究-教學創新、 專業英文、人工智慧」競賽獎項，共18位優秀教師得獎， 以實務教學發揮無限創意，期許獲獎教師為榜樣， 持續自我精進提升。

新北市自2017年成立全國唯一技職教育科， 積極致力讓孩子找到自己的興趣及未來。透過專業、扎根、國際、 跨域、創新等五個面向，培養具備實作力、 創新力及跨域力之國際專業技術人才，打造贏得未來世界級人才。 藉由此次技職年會，特別感謝第一線的技職教師，深耕新北技職5年 有成，成就孩子的大未來。

Skills for U執行長黃偉翔表示，新北市教育局對於技職教育的努力有目共睹， 積極投入職業扎根、試探、準備、品格教育及社會參與創新等面向， 連續5年獲得技職界最高榮譽， 展現新北市絕對是耕耘與推動技職教育最佳的夥伴。

連續3年獲得教學創新類獎項的鶯歌工商廣告設計科老師陳錦雄表示 ，藉由結合彩妝與人像攝影課程，讓學生學習特效妝與打燈技巧， 同時舉辦聖誕走秀活動讓學生發揮獨特創意與想像力， 並透過網站票選活動來展現學校課程特色與亮點。 首次獲得教學創新類獎項的同校教師曾芳琪表示， 以人格特質專業英文為課程發展主軸，在探究個人的生命經驗、 人格特質與價值觀的澄清活動中，透過課程回饋中發現， 互動式教學能引發並維持學生學習興趣， 因此獲得多數學生的正向回饋。

連續2年獲得人工智慧類獎項的泰山高中電子科老師呂昇翰分享，今 年更可以感受到行動研究讓更多教師不斷精進自我教學與接觸新興科 技，透過不斷吸取新知，將學習成果帶給學生， 以提升學生科技新知探索與增加眼界的寬度與深度。

教育局表示，新北市從2019年起推動4年4億「 新北贏得未來技職人才計畫」，建立一貫化技職人才培育體系， 打造具備實作、創新及跨域力的國際專業人才，2023年度將邁向技 職教育下一個4年，期許與教師並肩奮戰，再創技職教育巔峰， 給每個孩子適性揚才的舞台。