富邦產險推出「車窗車鑰險」 萬元保額年保費僅百元 重置費用於保額內全數給付

對於車主來說，除了停車費、稅金等固定開銷外， 非固定開銷也是一筆額外的支出，如車輛受損更換零件、 定期保養等成本，往往需支付高達數千或上萬元。 為提供民眾於行車上更全面的保障，富邦產險於官網推出「 車窗車鑰險」，網路投保就享九折優惠， 凡是出廠三年內的自用小客車與客貨兩用車車主， 可於投保乙式或丙式車體險時加保「車窗玻璃損失險」或「 汽車鑰匙損失險」，1萬元的保額，年保費僅需126元、96元， 若因承保事故所造成的車窗毀損修復費用及鑰匙重置費用， 與保額內皆全數給予理賠，且不須額外負擔費用。

富邦產險表示，若加保「車窗玻璃損失險」，因竊盜、 拋擲物或墜落物、第三者之非善意行為導致車窗玻璃毀損滅失， 富邦產險會依修復費用負賠償之責，年保費僅需126元， 即可獲得保額1萬元的保障。舉例來說， 王先生為他的愛車投保丙式車體險，同時也加保車窗玻璃損失險保額 1萬元，某天行駛於高速公路上， 遭到車道上彈起的小石頭高速撞擊前擋風玻璃， 導致王先生須將愛車送至原廠修復，共花費9,500元。 因王先生事先投保了汽車車窗玻璃損失保險， 保險公司將依約於保額內全數給予理賠金9,500元。

此外，若為加保「汽車鑰匙損失險」， 不論是汽車鑰匙遺失或遭受竊盜， 富邦產險會對複製鑰匙的費用負賠償責任，且保額1萬元年保費僅需 96元。舉例來說，林先生為他的愛車投保乙式車體險， 並加保汽車鑰匙損失險保額1萬元，一天看完電影準備開車返家時， 才發現遍尋不著愛車鑰匙。只能找代理商重新複製一支新的鑰匙， 花費8,500元。所幸林先生投保了汽車鑰匙損失保險， 因此保險公司即依約於保額內全數給予理賠金8,500元。

富邦產險指出，不論是重新複製一把鑰匙， 抑或車窗玻璃的維修費用，在意外發生時都是一筆額外負擔， 建議民眾在投保乙式或丙式車體險時，可再加保「車窗車鑰險」， 僅需少額保費就可獲得雙重保障，也讓行車時更放心。 若欲了解相關資訊，可至富邦產險官網「車窗車鑰險」 專案頁面查詢。另外，富邦產險官網也提供車險、寵物險、 旅平險等多項保險方案，網路投保免登錄還可參加「 月月抽好康活動」，將有機會抽到萬元品牌家電等大獎。

專區網址: https://www.fubon.com/ insurance/b2c/content/prod_ car/index.html