新北市全國首創居家托育APP上架囉　侯友宜：智慧托育讓保母安心、家長放心

新北市為提升居家托育幼兒照顧品質， 並提供保母與家長的雙向互動，花費一年開發了「 新北居家托育APP」，為全國首創，並已上架Google play與App Store兩平台，搜尋關鍵字「居家托育」即可下載， 可嘉惠6千多位居家托育人員（俗稱保母），以及近9千位家長， 新北居家托育正式邁入智慧托育的新時代！

新北市長侯友宜25日上午前往板橋大觀公共托育中心親子館關心， 適有保母Denna帶著2名幼兒以及自己一位小孩前往親子館玩。 侯友宜和8個多月的「包子」親切互動，一旁2歲多的「乖乖」和「 可可」也將扮家家酒做好的杯子蛋糕，送給侯友宜吃，侯友宜笑稱： 「哇，您一家小孩都是食物啊！」Denna說，「包子」 是家長自己取的綽號。

侯友宜詢問Denna，使用「新北居家托育APP」感覺如何？ Denna表示，往常會用聯絡簿記錄孩子生活點滴， 做為與家長的溝通管道，傳統手寫會花費較多時間敘述， 有時要利用孩子午睡才能作業，但APP就非常直觀， 包含家長接送時間，餵奶多少CC、副食品餵食、睡覺、排便， 甚至家長託藥等，還可以隨時上傳活動照片給家長觀賞。

侯友宜表示，社會局花了一年開發「新北居家托育APP」， 有多項特色，包含一鍵點選輕鬆紀錄、多功能雙向溝通、 家長接送自動定位通知、每月下載寶貝成長點滴等。 侯友宜說，居家托育APP， 運用科技智慧節省保母手寫聯絡簿時間，增加照顧服務的品質， 雙向隨時溝通互動，讓保母安心，家長更放心， 達到智慧托育的目的。

侯友宜強調，新北市鼓勵保母加入公共托育合作聯盟， 凡加入的保母可額外獲得3,000元補助， 送托的家長除中央的托育補助外，新北加碼補助每月2,000元， 共9,000元。8月1日後中央加碼1,500元， 因此每位家長可獲10,500元的補助，在中央的8, 500元補助當中，有15％係由市府負擔。另外為照顧保母防疫， 這2個月來新北市已發放每位保母七劑快篩劑。

社會局長張錦麗表示，新北市截至2022年6月底止， 0至未滿2歲有4萬8,435人，其中家內自行照顧約為2萬9, 120人（約占59.5%）， 可提供家外托嬰中心及居家保母照顧者計1萬9,315人（ 約占40.5%），遠高於衛福部推估的全國平均值10-15%， 為六都之冠。

兒童托育科長林秀穗表示，截至目前，登記托育人員有6, 841人，其中4,094人從事居家托育，亦為全國之冠。 居家托育APP可以讓家長和保母，無論在接送或照顧上， 都更能得心應手。