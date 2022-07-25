新北市全國首創居家托育APP上架囉　侯友宜：智慧托育讓保母安心、家長放心

新北市為提升居家托育幼兒照顧品質，並提供保母與家長的雙向互動，花費一年開發了「新北居家托育APP」，為全國首創，並已上架Google play與App Store兩平台，搜尋關鍵字「居家托育」即可下載，可嘉惠6千多位居家托育人員（俗稱保母），以及近9千位家長，新北居家托育正式邁入智慧托育的新時代！
新北市長侯友宜25日上午前往板橋大觀公共托育中心親子館關心，適有保母Denna帶著2名幼兒以及自己一位小孩前往親子館玩。侯友宜和8個多月的「包子」親切互動，一旁2歲多的「乖乖」和「可可」也將扮家家酒做好的杯子蛋糕，送給侯友宜吃，侯友宜笑稱：「哇，您一家小孩都是食物啊！」Denna說，「包子」是家長自己取的綽號。
侯友宜詢問Denna，使用「新北居家托育APP」感覺如何？Denna表示，往常會用聯絡簿記錄孩子生活點滴，做為與家長的溝通管道，傳統手寫會花費較多時間敘述，有時要利用孩子午睡才能作業，但APP就非常直觀，包含家長接送時間，餵奶多少CC、副食品餵食、睡覺、排便，甚至家長託藥等，還可以隨時上傳活動照片給家長觀賞。
侯友宜表示，社會局花了一年開發「新北居家托育APP」，有多項特色，包含一鍵點選輕鬆紀錄、多功能雙向溝通、家長接送自動定位通知、每月下載寶貝成長點滴等。 侯友宜說，居家托育APP，運用科技智慧節省保母手寫聯絡簿時間，增加照顧服務的品質，雙向隨時溝通互動，讓保母安心，家長更放心，達到智慧托育的目的。
侯友宜強調，新北市鼓勵保母加入公共托育合作聯盟，凡加入的保母可額外獲得3,000元補助，送托的家長除中央的托育補助外，新北加碼補助每月2,000元，共9,000元。8月1日後中央加碼1,500元，因此每位家長可獲10,500元的補助，在中央的8,500元補助當中，有15％係由市府負擔。另外為照顧保母防疫，這2個月來新北市已發放每位保母七劑快篩劑。
社會局長張錦麗表示，新北市截至2022年6月底止，0至未滿2歲有4萬8,435人，其中家內自行照顧約為2萬9,120人（約占59.5%），可提供家外托嬰中心及居家保母照顧者計1萬9,315人（約占40.5%），遠高於衛福部推估的全國平均值10-15%，為六都之冠。
兒童托育科長林秀穗表示，截至目前，登記托育人員有6,841人，其中4,094人從事居家托育，亦為全國之冠。居家托育APP可以讓家長和保母，無論在接送或照顧上，都更能得心應手。