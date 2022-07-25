台灣累計2例境外移入猴痘病例　王必勝：疾管署正持續採購藥物及疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）全球累計1.7萬例猴痘確診病例，國內有2例境外移入個案，疾管署長周志浩提醒，民眾到國外流行地區時應避免與不特定人士進行密切、肢體接觸，入境時如有疑似症狀，務必通知檢疫人員或就醫。

疾管署長周志浩表示，全球今年5月開始出現猴痘疫情，病例數快速增加外，更蔓延多個國家，截至7月24日，全球累計1.7萬例確診病例，個案數以歐美居多，另有5例死亡且都在非洲。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）23日也宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件。

截至今，國內累計2例為境外移入確定病例，目前1人已康復，且9名接觸者無疑似症狀，另1人住院中；因應猴痘疫情，疾管署已將猴痘列為台灣第二類法定傳染病。

周志浩提醒，猴痘主要透過肢體、親密接觸傳播，但也不可排除透過飛沫或接觸到被污染環境而感染，民眾到國外流行地區時應避免與不特定人士進行密切、肢體接觸，入境時如有發燒、皮膚有紅疹、水泡或膿疱等症狀，務必通知檢疫人員，返國後發病也記得將病灶部位覆蓋好，就醫時應說明旅遊史，以利研判。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，目前疾管署正密切監視猴痘疫情，加上猴痘疫情多屬密切接觸感染、大多牽涉特定族群，在國內也暫無廣泛傳播跡象，此外，疾管署正持續採購藥物及疫苗，呼籲民眾不用過度緊張。