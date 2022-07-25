賴聲川史詩級8小時巨作《如夢之夢》重返台北 金馬影帝莫子儀首次參演著迷人生百態

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）睽違20年！賴聲川導演長達8小時的史詩級巨作《如夢之夢》重返大舞台，由莫子儀、屈中恆及蕭艾領銜演出，共30位演員詮釋超過100個角色，將於12月國家戲劇院盛大登場。

《如夢之夢》是表演工作坊創始人賴聲川從事劇場工作20多年來最突破的創作，2000年在國立台北藝術大學（北藝大）首演，之後陸續巡迴香港、新加坡、中國等，也曾在美國加州柏克萊大學以工作坊形式演出，首創環繞式的「蓮花池」劇場，將觀眾席置於中央，舞台則環繞觀眾席搭建，演員在觀眾四周演出，故事穿越民國初年到現代的上海、北京、諾曼第、台北及巴黎等大城市。

舞台設計構想來自賴聲川前往印度旅行時的體悟，並以藏傳佛法為本，發展出以蓮花池為概念的劇場，觀眾被演員包圍著坐在中央看戲，賴聲川說，「信徒朝聖時會繞著在中間的神聖物體，對劇場而言，觀眾就是神聖的。我們想送禮物給親愛的觀眾。」



「蓮花池」舞台設計（圖/表演工作坊）

賴聲川提及，呈現的方式雖然前衛，但故事都很流暢，不會讓人睡著，加上演出繞場的方式讓觀眾更會被帶進去故事裡，很有臨場感！戲開始的三分鐘可見演員繞場，很多人告訴他，光那三分鐘他們就快崩潰會哭，很像看到自己的人生從他面前走過去，很特別的開場！

此次演員陣容十分堅強，包含莫子儀、屈中恆、張本渝、蕭艾、簡嫚書、樊光耀等，首次參演的金馬影帝莫子儀透露，自己第一次看《如夢之夢》是2000年自己就讀北藝大的時候，那時候他是道具組，只能探頭在側頭看戲，他說，這齣戲迷人的地方在於角色面對人生的轉變，觀眾會把自己的人生投射到角色經歷的折磨跟苦難，整齣戲濃縮世代百態的人生，「演出是很奇怪又魔幻的體驗，能碰見平常不會遇見的人事物。」

金鐘視后蕭艾已看過《如夢之夢》四次，此次首次站上台演出，她和導演賴聲川十分有緣，1980年代賴聲川從美國回台灣教書，蕭艾是他第一批教授的學生，她說，自己這次是一張白紙演出，沒有被之前的觀看經驗影響到。因為有蓮花池舞台設計，演員像生命一樣出現在觀眾四周，共同譜出一齣交響樂。

蕭艾透露，《如夢之夢》交織各世代的故事但卻不會突兀，賴聲川導演不會特別解釋每個角色，劇本也很簡單，裡面包含愛情及親情等故事，觸及的範圍很大，但卻會回歸到最簡單的本質，「演員在台上看戲，觀眾在台下看戲。」

賴聲川表示，故事始於台北因此這次回根演出，劇情也會跟著演員陣容有所調整，雖然大家都很愛說演出時間為8小時，但其實這次縮短到7個小時還有中場休息，很多觀眾看完都說看不夠！甚至有人成立粉絲俱樂部，要看過10次以上才能加入，而且會員還不少。

對導演而言，《如夢之夢》超越時空，談論生命的本質及死亡，可以很深奧也具有娛樂價值。和北藝大的初版相比，「隨著多年在各地演出，每一個版本都有微小的成長越趨成熟，很多肥肉被剪掉變得更精簡也更好看！」

故事開頭設定在醫院，一位剛從醫學院畢業的學生第一天上班，面對病房中五位病人已有四位過世，她發現多年所學完全沒有教她如何面對這一刻，只能當無助的旁觀者，看著他們在恐懼和驚慌之中死去。 她決定傾聽「五號病人」訴說自己生命的旅程，此劇也探討台灣醫療體系及醫病關係。

《如夢之夢》將於12月27日台北國家戲劇院登場，票價從1,200元到10,000元不等，全天場中間有120分鐘休息，購票請於兩廳院售票系統查詢。