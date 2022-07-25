台灣本土增2例BA.5　50歲南部船廠人員重複感染　12名接觸者陽性、基因定序中

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增48例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及46例境外移入；本土個案中包含接機感染和社區感染各1例。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，6月29至7月16間共基因定序174例確診個案，分別完成了120例本土、驗出2例BA.5，54例境外移入、檢出8株BA.4及38株BA.5，另有1例上週五公佈的境外移入BA.2.7個案。

羅一鈞說，根據偵測情形，境外移入個案中，新變異株占比8成7，顯示國際間新變異株的流行持續攀升，有快完全取代BA.2的趨勢。

羅一鈞說明，2例 Omicron亞型變異株BA.5本土個案，分別為60多歲及50多歲男性(以下稱案A及案B)。



案A為家庭群聚感染，於7月5日至機場接送2名德國入境家人返家檢疫。其中1名家人於機場採檢陽性確診(為7月18日公布之 Omicron BA.5境外移入個案)，案A列接觸者PCR檢驗陰性，採0+7自主防疫。

7月13日因確診家人基因定序為BA.5，經安排案A及另1名同行家人(兩人均無症狀)採檢均陰轉陽性，基因定序均為BA.5。目前3名個案皆已隔離期滿，案A相關接觸者共12人，10人檢驗陰性，2人陽性(Ct值大於35)但均為今年5月或6月曾確診個案，研判為舊案且殘陽的個案。



案B為南部船廠男性人員，也是國內第二例BA.5社區感染，以及重複感染，且感染BA.5的個案。

這名個案5月18日曾因接觸確診個案接觸者採檢確診，7月13日出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛症狀並快篩陽性，後續PCR檢驗亦陽性(Ct 17)，基因定序為BA.5，為重複感染確診。

接觸者匡列家人3人，1人陰性、2人陽性(Ct介於21-22)，基因定序中。職場匡列118人，1人於國外、1人檢驗中；餘116人中，106人陰性、10人陽性，陽性人員8人為新確診個案(Ct介於23-36)，2人為今年5月或7月中旬曾確診個案(Ct介於30-37)，其中Ct ≤30共7例，基因定序中。

本案初步研判為一起疑似家庭及職場群聚感染，尚待定序結果。指揮中心已請國際港埠主管機關要求相關業者加強落實登輪等作業之防護清消，並積極催種相關人員之第2次追加劑疫苗接種。



指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出8株Omicron BA.4及38株Omicron BA.5，個案分別為23例男性、23例女性，年齡介於10多歲至70多歲，入境日介於今年6月29日至7月16日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自德國及印度(各2例)，泰國、日本、英國及荷蘭(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自德國及泰國(5例)，美國、日本及韓國(各4例)，越南、法國及荷蘭(各3例)，新加坡及英國(各2例)、菲律賓、義大利及巴西(各1例)移入。

值得注意的是，境外移入個案中，來自泰國、日本、韓國的新變異株有增多的趨勢，顯示新變異株疫情有往亞洲擴散的跡象。

截至目前國內累計檢出416例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4為62例及BA.5為354例；另累計9例本土確定病例，均為BA.5亞型，含7例接機感染、2例社區感染。





指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織(WHO)於今年7月20日資料指出，目前全球BA.4及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比約為54%，BA.4佔比約為11%。指揮中心進一步表示，迄今已至少100個國家通報 BA.5變異株感染病例，並已於歐美多國及日本、韓國廣泛傳播，造成疫情回升、住院數增加等情形，而於葡萄牙發現再次感染病例佔比亦有增加情形，鄰近新加坡、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告BA.5變異株本土疫情。



指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。