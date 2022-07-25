蔣渭水紀念文集出版　台灣大時代的感性與理性

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）蔣渭水文化基金會原定2021年出版《熱血青春 蔣渭水紀念文集》，並向文化部申請補助出版，因增補史料，修訂9次，延至今(2022)年在蔣渭水逝世九十一周年之際出爐，全書近23萬字，461頁，書寫蔣渭水享受犧牲，犧牲享受的熱血事蹟，蔣渭水逝世時，僅41歲，日人經營的報紙給予「熱血男兒，渭水之後無渭水其人」的評價；23日在大安醫院（義美）隔鄰歷史建築「渭水驛站」舉行新書發表會。

多次榮獲大獎，作品被翻譯成日文，拍成連續劇《斯卡羅》的知名歷史小說家陳耀昌醫師，特別出席發表會，以他的近作一九二0年代社會運動為背景的小說《島之曦》為例，肯定基金會在臺灣史料的徵集與出版的努力與貢獻；臺灣生命美學推廣協會理事長黃荻昌博士，戴著一九二0年代年代的藺草帽，「以值得傳播與深耕的蔣渭水故事」的十分鐘講座推薦本書，與會的貴賓有大稻埕國際藝術節發起人，世代文化群創辦人周奕成，羅東社區大學「遇見同鄉蔣渭水」課程主講教師李志勇博士，臺灣超現代公民行動聯盟監事李元傑。

蔣渭水文化基金會表示，全書編排非常用心，有六個篇章，「歷史顯影」由電腦彩繪十四張一九二0年代反殖民運動盛況圖，賞心悅目吸引讀者閱讀，並收錄最近出土的珍貴文獻史料。六然然居資料室提供〈臺灣文化協會會章〉，有創立趣意書、會則、發起人、贊成人名冊、入會申請書，完整清晰呈現文化協會創立時的光景；民眾黨向上山滿之進總督提出的〈地方自治完成建議書〉、日治時期臺灣最大的罷工，淺野洋灰工廠的罷工歌「這回打狗大罷工，社內工人走空空，煙筒較大無煙出，機器全部沒振動……臺灣聯盟做咱主，這回罷工總無輸」，精采的呈現百花齊放的文化、政治、社會運動。

內文則以〈自覺年代進行曲〉，六十八行臺語的韻文做開場，引領出文集的四大單元。「抽絲剝繭說歷史」，撥雲見日蔣渭水在主要運動團體的身影，發起創立臺灣文化協會被稱為文化頭，自請擔任臺灣民報保母，是臺灣民眾黨的指導者，催生臺灣工友總聯盟，領導工運，作者稱他為「工頭」—工運之頭。

「歷史散冊」，忽而置身於辯士與警察大鬥法的講演會中，忽而跟著文化頭蔣渭水周遊各地拘留所，感受其熱血事蹟。

「歷史再現」引領讀者穿梭在百年前總督府醫學校舊校舍大禮堂舞臺，臺灣第一位飛行家謝文達演講的現場；也駕臨臺灣社會運動風雲地蔣渭水大安醫院，見證風起雲湧的民族自決反殖民運動。

「談古論今」則收錄有感而發投稿之作，將歷史和現代連結在一起。金瓜石太子賓館修復落成時，說一段一九二三年四月，攝政王裕仁皇太子（登基後成為昭和天皇）行啟臺灣，行經太平通的大安醫院前，蔣渭水請願設置臺灣議會；臺北舉辦世大運時，敘說蔣渭水在大稻埕設運動場的軼聞；捷克國會議場韋德齊在立法院演講，則道出一九二九年臺灣民眾黨就曾邀請捷克旅行家卜吉比索爾，在大稻埕民眾講座演講捷克脫離奧匈帝國的獨立復興。

蔣渭水文化基金會熱烈推薦，董事長顏文熙表示，本書抽絲剝繭歷史文獻的小細節，穿插歷史的小故事，讓歷史很有可親性。陳錫圭董事在序中指出「所有的歷史都是當代史」，它書寫歷史，也將成為歷史的一部份，蔣渭水大眾葬葬儀紀錄片的出土、宜蘭渭水路改名中山路二段、渭水先生移靈櫻花陵園……這些都是當代與歷史的對話及照映。吳宗寶董事認為本書是記錄大覺醒時代中，渭水先生以滿腔熱血，讓生命發光發熱，追求正義與公義的文集，不僅是一位子孫對先人行跡的追尋與記錄，也將帶給讀者一股與歷史緊密連結的深深感動。

知名歷史小說家陳耀昌醫師《島之曦》呈現為利，勉勵大家書寫臺灣精彩的歷史史故事。（照片由蔣渭水文化基金會提供）

《熱血青春 蔣渭水紀念文集》書影。（照片由蔣渭水文化基金會提供）