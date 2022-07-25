【7/25台灣本土+16921　死亡+53】3歲童發病3天後腦炎併心臟衰竭過世

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增17,127例COVID-19確定病例，分別為16,921例本土個案及206例境外移入；另確診個案中新增53例死亡，含1例3歲女童。



指揮中心表示，今日新增之16,921例本土病例，7,981例男性，8,931例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布以六都最多，依序為新北市(2,955例)，臺中市(2,051例)，桃園市(1,847例)，高雄市(1,767例)，臺北市(1,727例)，臺南市(1,380例)。



指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為29例男性、24例女性，年齡介未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、35例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年6月1日至7月22日，死亡日期介於6月18日至7月23日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名兒童死亡個案為3歲女童，無慢性病史、無接種疫苗史，發病3天後死亡，死因為腦炎合併心肺衰竭。

這名女童7月21日發高燒、快篩陽性確診，22日因持續高燒緊急送急診，就醫後發現體溫41.1度並出現意識改變、呼吸窘迫，緊急插管住進加護病房，經電腦斷層發現疑似腦炎，給予降腦壓、類固醇等藥物治療，23日病況惡化急救無效，死因為腦炎合併心肺衰竭。

另外，今日45例重症中，包括一例兒童MIS-C個案，為4歲男童，無慢性病史。6月13日曾確診，7月16日開始出現發燒、喉嚨痛、食慾下降等症狀，7月19日至急診就醫，醫師懷疑為MIS-C收住加護病房。

住院期間出現紅眼、草莓舌、四肢末梢紅腫、血壓偏低等症狀，7月20日起給予免疫球蛋白等藥物治療，目前症狀穩定，持續住院觀察。

截至今國內12歲以下兒童重症個案累計為118例，包含53例MIS-C、25例腦炎、19例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、1例心肌炎、3例共病，6例到院前死亡；死亡25例，含9例腦炎。

指揮中心說明，今日新增206例境外移入個案中，111例男性，95例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，越南(5例)、泰國(3例)、美國(2例)、澳大利亞及菲律賓(各1例)，另194例感染國家調查中。入境日期介於今年6月24日至7月24日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,447,707例確診，分別為18,667例境外移入，4,428,986例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,649例COVID-19死亡病例，其中8,634例本土，另15例為境外移入。