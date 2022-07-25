FBI報告：中國在美國情報收集無所不在 華為設備不得不防

(台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導) 24日CNN報導，揭露一份美國FBI調查報告指過去五年來，中共對美國的滲透無所不在，除了收買人員提供政治與商業情報，還透過一些「看似無害」的合作與科技，企圖收集美國軍方情報並干擾美國核武訊號傳播。

報導提到中國政府2017年慷慨提出要在華府國家植物園內，出資蓋一座華美的中式庭園，庭園中矗立一高達七十呎的白色古塔，當時華府地方官員還喜孜孜地歡迎這項建設，認為有助吸引觀光客前來造訪。

不過，這個「白色巨塔」引起美國情報官員注意，他們發現古塔設計加上原本計劃設置地點的高度，會使古塔頂部坐擁華府最高點，方圓幾百英里的訊號可能會接收得到，更甭提距離僅二英里的美國國會大廈，實在是再完美不過的訊號收集站。再者，中國外交官員提出造建古塔素材要由中國透過「免海關查驗的外交郵件」直接運送過來，種種可疑跡象，讓聯邦政府最後趕在動工前默默中止這項計畫。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）在接受CNN訪問時指出，FBI平均每12個小時就立案一項有關中國的調查，包括對華為通訊設備的調查，這還不包括其它網路駭客活動，其規模之大其它國家望之項背。

瑞伊也說，軍方限制華為設備用自有其道理，華府擔憂裝有華為設備的手機訊號塔可能攔截美軍基地和飛彈發射場的敏感訊息，從而得知美軍敏感資料並傳回中國，或是利用訊號干擾美軍核武訊號傳播，不得不防。