Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

FBI報告：中國在美國情報收集無所不在 華為設備不得不防

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/25 14:33
華為的信息安全性長期以來遭受西方國家的質疑，其中關鍵的一部份，即是華為究竟在中國政府的監控計劃中扮演了什麼角色。

華為的信息安全性長期以來遭受西方國家的質疑，其中關鍵的一部份，即是華為究竟在中國政府的監控計劃中扮演了什麼角色。

(台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導) 24日CNN報導，揭露一份美國FBI調查報告指過去五年來，中共對美國的滲透無所不在，除了收買人員提供政治與商業情報，還透過一些「看似無害」的合作與科技，企圖收集美國軍方情報並干擾美國核武訊號傳播。

報導提到中國政府2017年慷慨提出要在華府國家植物園內，出資蓋一座華美的中式庭園，庭園中矗立一高達七十呎的白色古塔，當時華府地方官員還喜孜孜地歡迎這項建設，認為有助吸引觀光客前來造訪。

不過，這個「白色巨塔」引起美國情報官員注意，他們發現古塔設計加上原本計劃設置地點的高度，會使古塔頂部坐擁華府最高點，方圓幾百英里的訊號可能會接收得到，更甭提距離僅二英里的美國國會大廈，實在是再完美不過的訊號收集站。再者，中國外交官員提出造建古塔素材要由中國透過「免海關查驗的外交郵件」直接運送過來，種種可疑跡象，讓聯邦政府最後趕在動工前默默中止這項計畫。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）在接受CNN訪問時指出，FBI平均每12個小時就立案一項有關中國的調查，包括對華為通訊設備的調查，這還不包括其它網路駭客活動，其規模之大其它國家望之項背。

瑞伊也說，軍方限制華為設備用自有其道理，華府擔憂裝有華為設備的手機訊號塔可能攔截美軍基地和飛彈發射場的敏感訊息，從而得知美軍敏感資料並傳回中國，或是利用訊號干擾美軍核武訊號傳播，不得不防。
華為

相關新聞

華為遭踢爆砸錢滲透英國頂尖大學　劍橋拿最多近10億
華為遭踢爆砸錢滲透英國頂尖大學　劍橋拿最多近10億
2022/01/01 18:33
美國「安全設備法」生效 進一步限制5大中企如華為、海康威視
美國「安全設備法」生效 進一步限制5大中企如華為、海康威視
2021/11/12 11:20
美中各退一步　華為小公主孟晚舟軟禁三年終獲釋
美中各退一步　華為小公主孟晚舟軟禁三年終獲釋
2021/09/25 09:58
立陶宛抗中又一章 國防部籲人民「丟棄中國手機」
立陶宛抗中又一章 國防部籲人民「丟棄中國手機」
2021/09/22 11:39
拜登擴大對中國企業「投資禁令清單」至59家 8月生效
拜登擴大對中國企業「投資禁令清單」至59家 8月生效
2021/06/04 10:39

更新時間 : 2022-07-25 14:41 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣萬安演習25日登場　進入台北市須離車疏散　拒配合最高罰15萬元
台灣萬安演習25日登場　進入台北市須離車疏散　拒配合最高罰15萬元
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
荷蘭爆出首例兒童染猴痘！一家5口遊土耳其僅男童感染　專家提醒「3類族群」須當心
荷蘭爆出首例兒童染猴痘！一家5口遊土耳其僅男童感染　專家提醒「3類族群」須當心
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台灣邊境要開了嗎？日本觀光團7月底來台踩線
台灣邊境要開了嗎？日本觀光團7月底來台踩線
7/22台灣本土+23813　死亡+86　4歲童確診併腦炎5天亡
7/22台灣本土+23813　死亡+86　4歲童確診併腦炎5天亡
爆出抄襲風波 南韓歌手柳熙烈交出13年節目主持棒
爆出抄襲風波 南韓歌手柳熙烈交出13年節目主持棒
台灣「萬安演習」7/25登場　台北市盤點4686防空避難處
台灣「萬安演習」7/25登場　台北市盤點4686防空避難處