洪申翰：追究苗栗縣府縱放暴力、要求不可幫坤輿上訴

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）坤輿案延宕21年，上週更發生坤輿為強行試運轉，出動逾百黑衣人毆打鄉親、苗栗縣警方束手旁觀的暴力事件。21日上午台中高院一審判決坤輿公司、苗栗縣政府違法，民進黨立委洪申翰呼籲，苗栗縣政府放棄20日內上訴，勿幫違法坤輿打官司！

上週21日凌晨三點，在苗栗造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場門口，發生黑衣人施暴、噴灑胡椒噴霧暴力事件，造成多名村民受傷，多位民代也遭到潑及。反坤輿自救會長陳清鑫、立委洪申翰、立委湯蕙禎、民進黨苗栗縣徐定禎縣長候選人、民進黨苗栗縣邱毓興議員候選人召開記者會，嚴厲譴責坤輿黑衣人暴力，要求苗栗縣警察局嚴查暴力行為，並要求苗栗縣政府，針對7月21日上午台中高等行政法院宣判苗縣府一審敗訴，不應浪費人民公帑幫無良坤輿上訴，不該一錯再錯。

洪申翰表示，應該要追究苗栗縣府的兩大政治責任，第一是苗栗縣環保局一意孤行不斷放水、護航坤輿，直到鄉親頭破血流才發出停止坤輿試運轉的函文；第二是苗栗縣警察局，現場指揮官警力調度失職、放任衝突發生，更將盾牌是對向手無寸鐵的鄉親，而不是施暴的黑衣人，洪申翰不禁質問，「苗栗縣竹南分局到底怎麼指揮的？」

洪申翰還原現場經過，並直指警方包庇黑衣人的大規模暴行，現場只逮捕兩位施暴者。暴力事件發生後，施暴的黑衣人不斷從後方山區逃逸，洪申翰在現場要求竹南分局要對現場黑衣嫌疑人盤查身份，苗栗縣警局也不作為。

反坤輿事業廢棄物自救會長陳清鑫表示，坤輿公司一直在做違法的事，21日當天停在坤輿門口一旁的16台廢棄物載運車，也被湯蕙禎委員發現，並沒有使用合法的地磅，而是使用新北八里的地磅站，試圖混水摸魚的闖關。陳清鑫說，台中高等法院判決訴訟勝訴，這是一個遲來的勝利，苗栗縣府一直包庇坤輿公司，漠視地磅、辦公室、聯外道路並未納入計畫範圍的事實，苗栗縣政府也不甩監察院針對坤輿案的糾正，甚至連坤輿的掩埋坑的防水層有破損，苗栗縣府都睜一隻眼閉一隻眼。

民進黨苗栗縣徐定禎縣長候選人表示，看到坤輿的案件，就像看到身為苗栗人的悲哀。徐定禎感慨到，「難道苗栗窮的只剩下掩埋場可以做，苗栗好山好水要這樣糟蹋嗎？」，徐定禎提到，希望苗栗縣政府剩下幾個月的任期行行好，為苗栗做點善事、出點力，不只是現在苗栗縣環保局終止坤輿的試運轉，苗栗縣政府應該要擔起政治責任，對坤輿撤照，而不要一錯再錯。

湯蕙禎委員表示，坤輿從20年前，顯然就是一個錯誤選址，一旁甚至有周圍主要的灌溉水源、賴以為生的龍生湖，湯蕙禎也指出，「當天雖然發生憾事，但是也很開心台中高等法院給我們一個正義的判決，讓鄉親知道公道在我們這邊」，湯蕙禎也表示，建議環保署針對未來有申請事業廢棄物掩埋場，在地方政府受理之後，環保署都應該要重視並監督選址。

最後洪申翰也提到，要求苗栗縣府不應該再上訴，並說明，雖然法律上苗栗縣府有上訴的法律權利，但苗栗縣府不應該一錯再錯要懸崖勒馬，不要再花拿人民公帑，納稅錢，幫坤輿這種無良廠商打官司，不然苗栗縣府就是坤輿違法廠商的幫凶。