蓬佩奧挺裴洛西訪台喊「台灣見」 間接證實友台前美國務卿二度來台傳言！？

(台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導) 面對美國眾議長裴洛西訪台計劃遭總統拜登給了軟釘子，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）24日推文喊話這位女性眾議長別畏懼中共恫嚇及外界反對，「Nancy，我們一起去吧，我去不了中國（註：卸下官職後遭北京列制裁黑名單），但愛好自由的台灣歡迎我。台灣見！」

原訂今年四月訪台的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）因確診新冠肺炎而未能成行，時隔四月，7月18日英媒《金融時報》引述知情人士消息指裴洛西將改於8月訪台，雖未獲裴洛西辦公室證實，但美國總統拜登已回應「軍方認為現在不是好主意」，給了軟釘子。

不到二天，蓬佩奧就推文鼓勵裴洛西「一起」來台，「台灣見」。這樣的推文，也間接證實台灣媒體近日報導的消息，這位友台的前美國國務卿計劃九月將二度訪台。

媒體報導，蓬佩奧九月訪台行將專注於美國在亞洲盟友間之經貿合作，提倡區域民主國家防堵來自中國的經濟威脅，並建立更安全的「民主產業鏈」。

同日稍早，蓬佩奧轉貼一則CNN的獨家報導，報導中揭露美國FBI調查報告，指過去五年來，中共對美國的滲透無所不在，除了收買人員提供政治與商業情報，還透過一些看似無害的合作與科技，企圖收集美國軍方情報並干擾美國核武訊號傳播。

曾任美中情局局長、熟悉情報運作方式的蓬佩奧在推文中回應，中共的情報滲透技倆，他們在任期時就已充份掌握並反制，日後也證明川普政府限制華為科技產品的舉措並非無的放矢。

