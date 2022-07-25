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臺灣古都支持環保餐具租借業者　臺南市新增50家可借杯飲料店

臺南市長黃偉哲：越來越多民眾認同「源頭減量」，但有時出門太匆忙或臨時起意，身邊沒有環保杯，這時「借杯服務」就是最便民的解套方案，現在借杯據點從3區擴大為13區，有需要的民眾，務必以行動響應。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/25 12:30
照片由臺南市政府提供

照片由臺南市政府提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）民眾響應減塑行動愈發普及，繼好盒器循環容器平台後，近來北部的LooPick(循拾)亦進駐臺南市，並與13區共50家飲料店合作提供借杯服務，臺南市政府表示，即日起前1000名透過循拾系統借杯買現沖泡飲品，享現抵5元優惠，還可參加環保局抽獎；全市借杯據點從原本50點增至100點。

臺南市政府表示，好盒器循環容器平台是最早在臺南市提供借杯服務之業者，目前與東區、北區、中西區的飲料店合作借杯服務外，還設有「循環杯自助租還站(機)」，二者合計50個據點。環保局支持環保餐具租借業者拓展「借杯」商機，該局希望借杯服務更為普及，於是大力支持循環容器業者或飲料店建立借杯服務，目前好盒器+循拾，在全市的借杯據點已倍增至100個。

臺南市長黃偉哲表示，越來越多民眾認同「源頭減量」，但有時出門太匆忙或臨時起意，身邊沒有環保杯，這時「借杯服務」就是最便民的解套方案，現在借杯據點從3區擴大為13區，有需要的民眾，務必以行動響應。

據臺南市政府新聞稿指出，循拾借杯，須先於網站註冊會員再從地圖中找到可借杯的店家，使用後只需簡單清洗，再拿至合作店家歸還即可（不限在原借杯店家歸還）。此外，也可隨時在line中查詢借用情形，不必擔心忘記歸還。50家合作店家相關資訊可於line官方帳號或環保局資源回收全民動起來網站查詢。LooPick（循拾）除了可甲地租乙地還，前1000位向與LooPick 循拾合作的店家借杯買現沖飲品者，可享飲品現折5元的優惠外，到環保局臉書貼文底下留言還可參加抽獎，有機會獲得實木杯墊。

據環保署最新統計資料顯示，2020年全臺一年用掉近40億個一次性飲料杯，塑膠杯佔最多，用量最多依序為飲料店、攤販及早餐店。第二是淋膜紙杯，便利商店最多，飲料店居次。好盒器亦統計，過去一年來全市50個據點借杯的民眾，約減少9000多個一次性飲料杯。

環保局長謝世傑表示，在COVID-19疫情衝擊下，一次性餐杯具使用量大增，1-5月一次性容器(含塑膠類及紙類)回收量約為2.4萬公噸，相較於2021年同期增加約1400公噸(約6%)，期盼藉由借杯服務，減少一次性餐杯具等的產生，達到源頭減量的目的。

臺灣古都支持環保餐具租借業者　臺南市新增50家可借杯飲料店

照片由臺南市政府提供
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