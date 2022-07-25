太陽好毒辣！預防曬傷這樣吃　營養師：8類食物吃出水潤膚質

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）氣象局連日發布高溫、紫外線偏高警報，雖然適度日曬對身體好處多多，但是曝曬過頭容易造成皮膚乾燥、老化甚至會有皮膚癌的風險，除了透過防曬乳、物理遮蔽來避免肌膚受紫外線傷害外，FiTLO營養師 何埻安 廖婉如透露，有8類食物可以提升肌膚防禦力。

日曬的好處：

當陽光照射我們的皮膚時，便會協助身體產生所需的維生素D。而維生素Ｄ對免疫、心理健康、賀爾蒙生成、骨骼健康和睡眠更是至關重要。雖然從食物中也能獲取維生素 D，但曬太陽是生成最主要、最簡單且免費的方法。除此之外，陽光也有助於調節生理時鐘，改善我們的情緒和認知，甚至能減低罹患部分癌症的風險。

如何聰明日曬獲取維生素D？

依照國民健康署的建議，可以避開上午10點至下午2點太陽直射時段，在不刻意塗抹防曬產品並保持通風的情況下，每周日曬至少2-3次，每次10-20分鐘。

雖然曬太陽好處多多，但也要留意過度日曬所可能帶來的肌膚傷害，除了塗抹防曬、撐傘及配戴太陽眼鏡外，營養師何埻安、廖婉如提到，其實透過飲食也能預防過度日曬造成的肌膚傷害。