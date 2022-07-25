耗時一年打造！朱宗慶打擊樂團年度音樂會致敬蔣渭水　台灣三大城市巡迴豐富生命

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)耗時一年打造！2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》——晨鐘暮鼓蔣渭水，由財團法人蔣渭水文化基金會與財團法人擊樂文教基金會共同主辦，將在10月6日起於北中南三地登場。

《俠 飛 春 光》音樂會由導演李小平與編劇施如芳再次合作，協同燈光設計車克謙、服裝設計林秉豪與舞臺設計陳慧，以音樂會形式烘托出百年前的臺灣風景；音樂方面則邀請到洪千惠、櫻井弘二、楊祖垚與蔡昀恬等綜合不同世代與國籍的作曲家，用音符展現蔣渭水「晨鐘暮鼓」的決心及氣魄；為了完整音樂感染力，朱宗慶打擊樂團還特別邀請20位合唱協演人員，綜合人聲與歌詞，傳達蔣渭水的百年呼喊！

面對蔣渭水不長卻極為豐富的40年人生，編劇施如芳捨棄常見的「傳記式」手法，而是循著蔣渭水留下的文字線索，聚焦臺灣知識啟蒙與自我認同極明亮勃發的時光。以1924年因「治警事件」入獄到1931年驟逝的蔣渭水人生末端為主軸，施如芳慧眼精挑7個生命場景，貫穿出其覺醒世代的不滅精神——代表正道、勇敢和俠氣的「俠」、向死而生並無畏飛翔的「飛」、展現啟蒙萌發和曇花一現意象的「春」，以及迎向光明與帶來希望的「光」，遂為本次音樂會的主題《俠 飛 春 光》。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，自己與蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容是認識超過20年的朋友：「每次見面，都很感佩蔣老師對藝術的無比熱情。」大概在三、四年前，蔣理容提起用打擊樂訴說蔣渭水故事的可能性，兩邊理念一致，到2021年6月正式成立專案小組，討論也越來越激烈：「從原本的一首曲子，變成一整場音樂會。」經歷了一年多的製作累積，一定能帶給觀眾無比感動。

蔣理容則回應道，自己一直在推動用「音樂」訴說蔣渭水的精神，因為藝術是可以讓故事一直流傳下去的最佳方式。同時，由於蔣渭水於《臺灣民報》開設的專欄就名為「晨鐘暮鼓」，並曾在1925年元旦時寫下：「我在這今天是多麼快樂，多麼希望要把這晨鐘暮鼓放在新高山的極頂，大敲特擂起來！擂得北至富貴角，南至鵝鸞鼻，西至澎湖島，東至紅頭嶼，四面八方的臺灣三百六十萬同胞，都從睡夢中一時就驚覺著醒起來！」如此極富感染力的字句，加上「晨鐘暮鼓」的標題，讓蔣理容認為一定要用「打擊樂」的形式來結合：「很高興這次有朱宗慶老師的大力支持，他一向都是『玩真的』，邀請到一流的團隊合作，觀眾會更覺得回到那個歷史，體會到他們的精神。」

去年是文協百年，蔣理容提及，明年是讓蔣渭水鋃鐺入獄的「治警事件」一百週年，以及《臺灣民報》創立百年，這樣的時間點，「我可以很有把握地說：每個人的人生在走出音樂廳的時候，都會更豐富一點。」

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》——晨鐘暮鼓蔣渭水，將在10月6日（四）晚間7點半於臺中國家歌劇院大劇院、10月29日（六）晚間7點半與10月30日（日）下午2點半於臺北國家音樂廳，以及11月1日（二）晚間7點半於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳巡迴演出，票券已全面啟售，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。