Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

耗時一年打造！朱宗慶打擊樂團年度音樂會致敬蔣渭水　台灣三大城市巡迴豐富生命

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/25 12:19
朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》——晨鐘暮鼓蔣渭水，將在10月6日起於北中南三地登場。（圖／朱宗慶打擊樂...

朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》——晨鐘暮鼓蔣渭水，將在10月6日起於北中南三地登場。（圖／朱宗慶打擊樂...

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)耗時一年打造！2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》——晨鐘暮鼓蔣渭水，由財團法人蔣渭水文化基金會與財團法人擊樂文教基金會共同主辦，將在10月6日起於北中南三地登場。

《俠 飛 春 光》音樂會由導演李小平與編劇施如芳再次合作，協同燈光設計車克謙、服裝設計林秉豪與舞臺設計陳慧，以音樂會形式烘托出百年前的臺灣風景；音樂方面則邀請到洪千惠、櫻井弘二、楊祖垚與蔡昀恬等綜合不同世代與國籍的作曲家，用音符展現蔣渭水「晨鐘暮鼓」的決心及氣魄；為了完整音樂感染力，朱宗慶打擊樂團還特別邀請20位合唱協演人員，綜合人聲與歌詞，傳達蔣渭水的百年呼喊！

面對蔣渭水不長卻極為豐富的40年人生，編劇施如芳捨棄常見的「傳記式」手法，而是循著蔣渭水留下的文字線索，聚焦臺灣知識啟蒙與自我認同極明亮勃發的時光。以1924年因「治警事件」入獄到1931年驟逝的蔣渭水人生末端為主軸，施如芳慧眼精挑7個生命場景，貫穿出其覺醒世代的不滅精神——代表正道、勇敢和俠氣的「俠」、向死而生並無畏飛翔的「飛」、展現啟蒙萌發和曇花一現意象的「春」，以及迎向光明與帶來希望的「光」，遂為本次音樂會的主題《俠 飛 春 光》。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，自己與蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容是認識超過20年的朋友：「每次見面，都很感佩蔣老師對藝術的無比熱情。」大概在三、四年前，蔣理容提起用打擊樂訴說蔣渭水故事的可能性，兩邊理念一致，到2021年6月正式成立專案小組，討論也越來越激烈：「從原本的一首曲子，變成一整場音樂會。」經歷了一年多的製作累積，一定能帶給觀眾無比感動。

蔣理容則回應道，自己一直在推動用「音樂」訴說蔣渭水的精神，因為藝術是可以讓故事一直流傳下去的最佳方式。同時，由於蔣渭水於《臺灣民報》開設的專欄就名為「晨鐘暮鼓」，並曾在1925年元旦時寫下：「我在這今天是多麼快樂，多麼希望要把這晨鐘暮鼓放在新高山的極頂，大敲特擂起來！擂得北至富貴角，南至鵝鸞鼻，西至澎湖島，東至紅頭嶼，四面八方的臺灣三百六十萬同胞，都從睡夢中一時就驚覺著醒起來！」如此極富感染力的字句，加上「晨鐘暮鼓」的標題，讓蔣理容認為一定要用「打擊樂」的形式來結合：「很高興這次有朱宗慶老師的大力支持，他一向都是『玩真的』，邀請到一流的團隊合作，觀眾會更覺得回到那個歷史，體會到他們的精神。」

去年是文協百年，蔣理容提及，明年是讓蔣渭水鋃鐺入獄的「治警事件」一百週年，以及《臺灣民報》創立百年，這樣的時間點，「我可以很有把握地說：每個人的人生在走出音樂廳的時候，都會更豐富一點。」

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》——晨鐘暮鼓蔣渭水，將在10月6日（四）晚間7點半於臺中國家歌劇院大劇院、10月29日（六）晚間7點半與10月30日（日）下午2點半於臺北國家音樂廳，以及11月1日（二）晚間7點半於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳巡迴演出，票券已全面啟售，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活
蔣渭水
朱宗慶打擊樂團
音樂會
蔣理容

相關新聞

台灣「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱比賽」前20強出爐！台中霧峰林家花園賞詩詞之美 827決戰立法院
台灣「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱比賽」前20強出爐！台中霧峰林家花園賞詩詞之美 827決戰立法院
2022/07/23 17:00
睽違22年！李安導演《臥虎藏龍電影音樂會》全球巡迴　首站台北小巨蛋磅礡登場
睽違22年！李安導演《臥虎藏龍電影音樂會》全球巡迴　首站台北小巨蛋磅礡登場
2022/07/20 09:53
【邁入第8年】東台灣「月光．海音樂會」首次售票入場　人潮不減•吸引逾3000遊客
【邁入第8年】東台灣「月光．海音樂會」首次售票入場　人潮不減•吸引逾3000遊客
2022/07/16 15:36
蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽：新增台灣詩人作品與客語　複賽移師霧峰林家花園
蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽：新增台灣詩人作品與客語　複賽移師霧峰林家花園
2022/07/11 12:41
蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽啟動　游錫堃籲重視及保存台灣母語
蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽啟動　游錫堃籲重視及保存台灣母語
2022/04/29 23:11

更新時間 : 2022-07-25 13:04 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
【最新】台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　台北市全區、中南部兩個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
台灣萬安演習25日登場　進入台北市須離車疏散　拒配合最高罰15萬元
台灣萬安演習25日登場　進入台北市須離車疏散　拒配合最高罰15萬元
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台灣邊境要開了嗎？日本觀光團7月底來台踩線
台灣邊境要開了嗎？日本觀光團7月底來台踩線
7/22台灣本土+23813　死亡+86　4歲童確診併腦炎5天亡
7/22台灣本土+23813　死亡+86　4歲童確診併腦炎5天亡
荷蘭爆出首例兒童染猴痘！一家5口遊土耳其僅男童感染　專家提醒「3類族群」須當心
荷蘭爆出首例兒童染猴痘！一家5口遊土耳其僅男童感染　專家提醒「3類族群」須當心
爆出抄襲風波 南韓歌手柳熙烈交出13年節目主持棒
爆出抄襲風波 南韓歌手柳熙烈交出13年節目主持棒
花蓮氣溫飆破41度！創今年高溫新紀錄
花蓮氣溫飆破41度！創今年高溫新紀錄