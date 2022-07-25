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臺北市動物園：非洲動物區迎接新成員　白頸狐猴寶寶「依伍」初入群體

臺北動物園：白頸狐猴生活在非洲馬達加斯加原生棲地內，是會獨自在樹冠層築巢育幼的靈長類動物

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/25 11:51
白頸狐猴媽媽與寶寶。(照片由Taipei Zoo提供)

白頸狐猴媽媽與寶寶。(照片由Taipei Zoo提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺北市立動物園非洲動物區於今(2022)年4月迎接白頸狐猴寶寶「依伍」的出生，如今已學會自行採食，準備由媽媽「白依」陪伴認識其他個體，開始學習步入群體生活，姐姐「依珊」亦出現友善理毛行為。

臺北市立動物園表示，經過近4個月的時間，非洲動物區的白頸狐猴「依伍」，體重已經從100克迅速增加到1.3公斤，將近成年個體的一半重，保育員藉由對動物的了解和日常行為觀察，推斷已經可以開始循序漸進將「依伍」介紹其他個體認識。剛接觸其他叔叔阿姨的時候，「依伍」出現明顯的躲避行為，經驗老道的媽媽「白依」會立刻將太過好奇的個體驅離。在混群的過程中保育員透過觀察，隨時調整變化，「依伍」正在漸漸學習和其他個體的相處方式，且已經可以接受同母異父的姐姐「依珊」友善的理毛行為。

白頸狐猴生活在非洲馬達加斯加原生棲地內，是會獨自在樹冠層築巢育幼的靈長類動物，為了配合動物的自然行為，臺北市立動物園會在育幼期間提供白頸狐猴媽媽一個獨立的空間，直到新生寶寶可以獨自採食的時候，才會開始進行混群，讓牠們可以回到群體當中生活。

台北動物園指出，在空間較為受限的動物園環境中，介紹新個體給群體，是一項非常需要豐富經驗和細心觀察的重要工作，為了維持群體的和平，往往都考驗著保育員隨機應變的能力。

臺北市動物園：非洲動物區迎接新成員　白頸狐猴寶寶「依伍」初入群體

白頸狐猴。(照片由Taipei Zoo提供)
白頸狐猴
馬達加斯加
野生動物

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