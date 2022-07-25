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國立台灣美術館「兒童藝術基地」試營運！史前洞穴為靈感開放兩大體驗空間　首檔特展強化兒童參與

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/25 11:40
國立台灣美術館「台灣兒童藝術基地」（兒藝基地）近日開始試營運！（圖／國美館）

國立台灣美術館「台灣兒童藝術基地」（兒藝基地）近日開始試營運！（圖／國美館）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國立台灣美術館「台灣兒童藝術基地」（兒藝基地）近日開始試營運！

文化部所屬國立台灣美術館兒藝基地始試營運，國美館廖仁義館長提及，兒藝基地的英文取名為Cave（洞穴），是因為人類最早的藝術基地就是在洞穴裡，洞穴裡留下的不僅是大人的塗鴉，更有史前人類小朋友的繪畫。兒藝基地經過國美館同仁再三的評估和檢查，這個新的藝術洞穴將提供大家一個安全的空間。

廖仁義引用杜威「藝術就是體驗」，希望讓小朋友在這個空間動手做及體驗，不只是看別人的創作成果，並提出「三兒主義」，「of children」這是屬於兒童的；「for children」這是為兒童打造的；「by children」兒童自己做主的。兒藝基地是為小朋友打造的，希望孩子把這裡當成自己的家。

教育展合作策展人林宇儂致詞時表示，《聯合國兒童權利公約》中，兒童擁有遊戲權，亦即小朋友有權利去參加適合他們年齡的文化藝術活動，這也是兒藝基地的目的。這次的展覽希望帶入兒童友善與兒童權利的概念，與孩子一起討論與選件，小朋友的意見很有趣，我們也得到很多靈感與啟發，希望大小朋友觀展時可以打開我們的感官，共同享受這個展覽。

國美館於民國94年成立了國內首座兒童藝術學習體驗空間「兒童遊戲室」，以國美館典藏品及展覽為核心設計教具及活動，廣受中部地區親子的喜愛，歷時3年打造全新的兒童藝術空間「台灣兒童藝術基地」主張兒童與成人都能對世界有所想像、讓世界變得更好，也都能積極參與文化生活、自由參加藝術活動。

國美館在籌備期間舉辦多場工作坊，號召大、小朋友擔任「台灣兒童藝術基地」教案與教具的測試員，舉辦首檔展覽「你看！？」；兒藝基地規劃兩大體驗空間：互動體驗空間規劃好奇洞、故事洞、創造洞、變形洞、穿越洞等五大體驗區，教具規劃融入國美館典藏的台灣藝術元素，希望每個來到基地的孩子，都能自然而然地「從遊戲體驗藝術，從藝術認識世界」；教育展示空間首檔特展「你看！？」，由國美館教育人員與兒童文化設計倡議者林宇儂先生合作策展，內容產製過程強化兒童參與。

作為兒童文化權在台灣、在美術館的積極實踐，國美館「台灣兒童藝術基地」即日起試營運，至官網了解詳情。
國美館
兒童
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