荷蘭爆出首例兒童染猴痘！一家5口遊土耳其僅男童感染　專家提醒「3類族群」須當心

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）荷蘭一名10歲以下的男童與家人前往土耳其旅遊後確診猴痘，目前感染源不明，因此專家提醒，傳染途徑不單只透過性行為傳染，兒童、長者、孕婦等抵抗力較弱的族群應提高警覺。

綜合外電報導，這名男童和爸媽、手足共5人前往土耳其度假一週，返國後男童的左下顎和臉頰出現了2處小而紅的圓形皮膚病變，經診斷後醫師懷疑是真菌感染，在塗抹藥物數天後，情況仍沒好轉，反而臉部、耳朵、雙手、雙腿和背部等處出現20個「界線分明、紅棕色的痘」，醫師才開始懷疑，男童是感染了猴痘病毒，6月下旬被轉診至荷蘭阿姆斯特丹的艾瑪兒童醫院。

艾瑪兒童醫院表示，男童經採檢後確診猴痘，在經過一週的治療後，體內已測不出病毒，已完全康復，男童的父母以及2名手足被列為密切接觸者，經檢測均為陰性，衛生當局也為4人接種疫苗。

據調查，男童未遭受到性侵害，且梅毒、淋病、HIV、帶狀疱疹檢查均呈現陰性，目前感染源待查。

男童的父母表示，他們在土耳其期間，並未與其他遊客有密切接觸，所使用的毛巾都特別有當心、且未與他人接觸，也無證據顯示男童曾接近可疑或確診案例。

荷蘭的醫師於上週四將該案例發表於《歐洲監視》（Eurosurveillance）期刊上，負責領導此研究的醫師Marceline van Furth呼籲，希望大眾為此提高警覺，並提醒「兒童、長者、孕婦」對猴痘要特別提高警覺，死亡率約為3%。

猴痘蔓延全球，已造成超過1萬6千人感染，主要感染途徑是透過男同性戀或雙性戀間的性行為。世界衛生組織23日宣布，猴痘已符合全球公共衛生緊急事件之定義，意味著各國必須採取進一步因應措施以防止疫情擴散。

專家擔心猴痘疫情可能已廣泛傳播到其他族群，尤其是某些地區因缺乏檢測設備，而導致黑數的產生。

專家提醒，除了透過性行為外，若是與患者有身體接觸，或觸碰到沾有病毒的毛巾或床上用品皆有可能遭到感染，極少情況下，也能透過空氣傳播。

一般來說，猴痘的潛伏期約8天左右，但這名荷蘭男童從土耳其返國3週後才發病，研判感染途徑的不同可能也會影響潛伏期的長短。