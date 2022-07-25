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游錫堃：自由之花必須由愛國者陪暴君用鮮血澆灌才能成功

隨著在捷克、立陶宛的訪問告一段落，游錫堃及朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲動身前往法國訪問，首站落腳南法普羅旺斯。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/25 10:39
立法院長游錫堃近日訪問立陶宛，於維爾紐斯大學及圖書館，並在圖書館留言簿留言：立陶宛的獨立與民主證明，自由之花必須由愛國者陪暴君用鮮血澆灌才...

立法院長游錫堃近日訪問立陶宛，於維爾紐斯大學及圖書館，並在圖書館留言簿留言：立陶宛的獨立與民主證明，自由之花必須由愛國者陪暴君用鮮血澆灌才...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣立法院長游錫堃近期訪問捷克與立陶宛期間備受兩國禮遇，他表示，可以感受兩國期待與台灣加速深化經貿投資關係。在參訪立陶宛期間，游錫堃有感立陶宛與台灣同在威權下尋求自由獨立，寫下「自由之花必須由愛國者陪暴君用鮮血澆灌才能成功」此一字句。

游錫堃出訪期間接受中央社採訪指出，在捷克和立陶宛都備受禮遇，這不單是對方展示對台灣的重視，亦是台灣外交一線人員的努力。他於捷克和立陶宛總計與兩國國會3位議長、7位副議長會面；20日在捷克參議院演說，全場更起立向他鼓掌致敬，掌聲不絕於耳長達80秒。游錫堃開玩笑表示，這樣的熱情讓他「不知如何是好」。

立陶宛國家電視台（LRT）22日報導，立陶宛經濟暨創新部副部長聶利烏詩葉涅（Jovita Neliupšienė）表示，預計將於9月12日在台北設立經貿代表處，游錫堃在訪問期間也提及9月、10月代表處將設立的消息。此外，台、立雙邊經貿投資計畫的擬定和執行狀況，備受立國媒體與國會關注，游錫堃也承諾，台灣立法院將督促政府持續落實深化雙方經貿關係。

游錫堃表示，他在訪問中感受到，捷克、立陶宛的友台力量都很「心急」，政界面臨很大的民意壓力。他了解相關人士期待儘快見到具體成果，對人民有交代。但根據自身在行政部門的經歷，游錫堃深知落實構想、計畫需要時間。他也向捷、立方面「實話實說」，依據三權分立原則，國會可發揮監督功能；身為議長，他也願意當駐處的後盾，推動協調部會合作，若捷、立等國的國會發現問題，也可向他反映，但許多工作確實需要跨部會協力。

此次訪立，游錫堃在立陶宛也走訪數個「民主聖地」，包括見證蘇聯軍隊血腥鎮壓獨立運動的維爾紐斯電視塔、1989年8月23日「波羅的海之路」的起點舊城區大教堂廣場、位於前蘇聯特務機關國家安全委員會（KGB）大樓內的「占領與自由之戰紀念博物館」（又稱為「大屠殺受難人紀念博物館」）等。由於紀念博物館保留KGB當年不法關押刑求與秘密槍決的場景，不少曾造訪的台灣各界人士事後分享在現場「有特殊的感覺」。

游錫堃分享，自己走過台灣的白色恐怖年代，1979年美麗島事件差點被逮捕、1980年林宅血案遭當局塑造為嫌疑犯、1981年發生陳文成命案；博物館的內部陳設他一看就大概知道「是怎麼一回事」，他說，「台灣也曾有立陶宛經歷過的事，只是台灣的政治情勢比較特殊，大家對台灣史比較不瞭解。」

立陶宛1990年3月11日發表「復國宣言」；蘇聯1991年9月承認立陶宛獨立，隨後於12月解體。然而，立陶宛至今仍持續遭遇來自俄羅斯的安全威脅。與中國僅一海之隔的台灣也面臨來自中國的主權威脅。游錫堃訪立期間，中國駐立陶宛代辦處批評立方罔顧大局，執意邀請游錫堃「台獨」頑固分子來立陶宛「竄訪」，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。

對此，游錫堃受訪時幽默表示，這大概就是佛教所謂的「逆增上緣」。對於中方的「重視」、協助提升他在國際間的知名度，他「心懷感恩」。他提到，台灣與捷克、立陶宛等國的關係近年多有突破，這有賴相對有利的國際客觀形勢和台灣內部情勢以及第一線人員的努力。他認為，訪問捷、立期間獲高規格接待是許多人努力的成果，他也對總統蔡英文的領導表示肯定。

隨著在捷克、立陶宛的訪問告一段落，游錫堃及朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲動身前往法國訪問，預計由南法的普羅旺斯作為首站，台灣於2020年在普羅旺斯設立辦事處。
游錫堃
立陶宛
捷克
立陶宛駐台經貿辦事處

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