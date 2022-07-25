台灣茶改場運用數位教學　持續協助農民參與遠距訓練課程

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會茶業改良場每年針對新進茶農、專業茶農及一般民眾辦理茶葉專業訓練，自台灣COVID-19疫情流行後改以線上教學方式，開設兩門以茶葉為主題的遠距訓練課程，今年再推出新的數位化課程，讓喜愛茶的新進茶農及一般民眾，有更多學習資源，並普及推廣茶葉知識。

茶改場場長蘇宗振表示，農委會為全面提升農業人力素質，於2011年設立農民學院，結合試驗改良場所之研究及專業優勢，設立完整的農業訓練制度，培育優質農業人才，提升農業競爭力。該場每年皆規劃由淺入深的系統性教育訓練課程，尤其在COVID-19疫情期間，為了讓茶農朋友持續進修學習專業知識，改變以往面對面教學模式，輔導茶農朋友運用3C電子產品，採遠距教學方式同步線上教學，訓練班別包括茶業入門班及有機茶栽培管理技術進階選修班等，課程中除搭配互動問答、小組討論等方式之外，事先寄送臺灣特色茶樣品給學員並於線上互動討論臺灣特色茶，創造與茶農朋友具即時性、互動性的教學，並可提高線上學習成效。

茶改場指出，為積極推動課程數位化，預計今（2022）年年底將完成入門通識階層之相關數位教材，未來數位教材將建置於農民學院網站，以非同步線上教學，可依學習者的時間及頻度上線，創造多元學習工具及模式的學習環境，提供有意從農及在職農民農業終身學習管道，相關學習過程中，若遭遇問題亦有專人線上服務，務必做到授業、解惑的貼心服務。

近日疫情趨於穩定，部分涉及實作內容無法改為遠距教學，仍以實體方式進行教學，包括6月份有機茶製茶技術進階選修班及茶葉品牌行銷進階選修班，以及7月份茶業初階班等，相關課程請洽茶改場凍頂工作站（聯絡電話049-2753960轉214洽許淳淇助理研究員）、茶業改良場官網最新消息或茶業改良場Facebook粉絲專頁查詢。

照片由行政院農業委員會茶業改良場提供