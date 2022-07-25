〈財經主筆室〉針對傳言大動作要求企業開記者會　證交所小心成為禿鷹幫兇

台股上周爆發如興(4414)及潤泰雙雄事件，除了成為市場最關切焦點外，對市場多頭持股信心影響甚鉅。台灣證交所頻頻要求公司深夜發布重訊或召開記者會，此現象在過去的確相當罕見？市場專家就指出，證交所僅僅針對市場傳言就要求公司深夜召開重訊記者會，是否適宜？似乎有必要檢討。否則，一不小心就可能淪為市場禿鷹的打手。
證交所上周一(18日)晚間10點多罕見對外發布新聞稿，表示「紡織廠如興臨時董事會7月15日已通過決議更換董事長及總經理人事案，但人事案未告知相關單位，遲至今日輸入重訊始知改派案，即日起將對如興公司進行查核，另對重大訊息延遲發佈將依規定處以違約金」。
其實，如興公司的人事案是在18日的凌晨就已輸入重訊，但證交所卻遲至18日晚間10點多，也就是幾乎快24小時後才緊急對外發布新聞，而且是在深夜時刻發布。更令人不解的是，證交所公關室相關人員還罕見的以Line方式逐一通知記者，告知此新聞的發布，這個動作嚇壞了所有證交所的跑線記者，還以為股市有重大事件發生？
如興案其實可大可小，尢其，公司如今又涉及新舊經營權紛爭，以及法律訴訟問題，依照過去證交所作法就是罰鍰及前往查核，但不至於會在深夜發布新聞稿，更不會有逐一知會所有跑線記者的大動作出現。據悉，證交所的罕見的大動作，與某媒體次日將發布國發基金在如興案踩雷新聞有關，外界傳言，證交所是在幫國發基金擦屁股善後？
2017年國發基金宣布斥資15億元，以每股18.6元認購如興現增股，一躍成為持股近10％的最大股東，但2018年如興就爆出弊案，營運也每況愈下，去年每股虧2.31元。公司股價也一落千丈，18日收盤價連5元都不到，最大受災戶就屬國發基金，10億元虧損全民埋單。
再者，同樣是因為媒體報導，潤泰雙雄潤泰新(9945)、潤泰全(2915)被南山人壽(5874)淨值大減拖累，第2季淨值恐為負數，雙雄恐有股票下市的危機。證交所除了要求潤泰新、潤泰全兩家公司依規定輸入重訊外，更大動作的要求兩家公司以及被波及的寶成公司(9905)，在20日深夜10點半進一步的召開記者會說明。
其實，潤泰雙雄兩家公司20日中午在股市觀測站發布的重訊，內容即已針對媒體傳言進行澄清，表示報導內容係媒體自行估算，非為該公司結算之結果，有關111年第2季財務數據，待該公司會計師結算完成後將依規定辦理公告。
依照過往經驗，針對市場傳言及媒體報導，上市櫃公司在重訊中予以說明及澄清即可，但證交所顯然對潤泰雙雄的說明澄清並不滿意，因此要求兩家公司必須再舉辦記者會對外進一步說明，但證交所的這個決定就衍生出2個爭議，首先，進一步召開記者說明會的必要性？因為，依規定半年報是在8月中旬前公告。再者，證交所要兩家公司在深夜10點半開記者會，記者會召開的時間點適宜嗎？
股市有關上市櫃公司各種傳言滿天飛，當然傳言有真、有假，上市櫃企業大都會利用重大訊息公告予以說明及澄清。只是，當有證交所的介入就會被擴大解釋，就以如興及潤泰雙雄事件為例，原本只是媒體針對市場傳言的報導，就因為證交所多做了一些動作，讓事件愈鬧愈大並且動搖市場多頭信心，不僅讓如興及潤泰雙雄股價跌幅加大外，也影響了相關族群的走勢。
證交所最近動作之大與過往大不相同，據傳，主要與新董座上任後的新作風有關。只是，證交所可別忘記自己是維持市場交易公平性的裁判，證交所過多的動作都會被市場擴大解讀，並且引發交易公平性的爭議。
就以南山人壽市值大縮水風波為例，事後金管會還出面信心喊話表示：目前觀察壽險業並沒有流動性風險。證期局並也證實已將潤泰新、潤泰全2檔列監視股票。外傳與查禿鷹有關，若此事件爆發果真是禿鷹的刻意行為，那證交所大動作的要求潤泰雙雄擴大舉行夜間記者會，豈不成為助漲空頭氣勢的幫兇？