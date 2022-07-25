〈財經主筆室〉針對傳言大動作要求企業開記者會　證交所小心成為禿鷹幫兇

台股上周爆發如興(4414)及潤泰雙雄事件， 除了成為市場最關切焦點外，對市場多頭持股信心影響甚鉅。 台灣證交所頻頻要求公司深夜發布重訊或召開記者會， 此現象在過去的確相當罕見？市場專家就指出， 證交所僅僅針對市場傳言就要求公司深夜召開重訊記者會， 是否適宜？似乎有必要檢討。否則， 一不小心就可能淪為市場禿鷹的打手。

證交所上周一(18日)晚間10點多罕見對外發布新聞稿，表示「 紡織廠如興臨時董事會7月15日已通過決議更換董事長及總經理人 事案，但人事案未告知相關單位，遲至今日輸入重訊始知改派案， 即日起將對如興公司進行查核， 另對重大訊息延遲發佈將依規定處以違約金」。

其實，如興公司的人事案是在18日的凌晨就已輸入重訊， 但證交所卻遲至18日晚間10點多，也就是幾乎快24小時後才緊 急對外發布新聞，而且是在深夜時刻發布。更令人不解的是， 證交所公關室相關人員還罕見的以Line方式逐一通知記者， 告知此新聞的發布，這個動作嚇壞了所有證交所的跑線記者， 還以為股市有重大事件發生？

如興案其實可大可小，尢其，公司如今又涉及新舊經營權紛爭， 以及法律訴訟問題，依照過去證交所作法就是罰鍰及前往查核， 但不至於會在深夜發布新聞稿， 更不會有逐一知會所有跑線記者的大動作出現。據悉， 證交所的罕見的大動作， 與某媒體次日將發布國發基金在如興案踩雷新聞有關，外界傳言， 證交所是在幫國發基金擦屁股善後？

2017年國發基金宣布斥資15億元，以每股18.6元認購如興 現增股，一躍成為持股近10％的最大股東，但2018年如興就爆 出弊案，營運也每況愈下，去年每股虧2.31元。 公司股價也一落千丈，18日收盤價連5元都不到， 最大受災戶就屬國發基金，10億元虧損全民埋單。

再者，同樣是因為媒體報導，潤泰雙雄潤泰新(9945)、潤泰全 (2915)被南山人壽(5874)淨值大減拖累，第2季淨值恐 為負數，雙雄恐有股票下市的危機。證交所除了要求潤泰新、 潤泰全兩家公司依規定輸入重訊外， 更大動作的要求兩家公司以及被波及的寶成公司(9905)，在2 0日深夜10點半進一步的召開記者會說明。

其實，潤泰雙雄兩家公司20日中午在股市觀測站發布的重訊， 內容即已針對媒體傳言進行澄清，表示報導內容係媒體自行估算， 非為該公司結算之結果，有關111年第2季財務數據， 待該公司會計師結算完成後將依規定辦理公告。

依照過往經驗，針對市場傳言及媒體報導， 上市櫃公司在重訊中予以說明及澄清即可， 但證交所顯然對潤泰雙雄的說明澄清並不滿意， 因此要求兩家公司必須再舉辦記者會對外進一步說明， 但證交所的這個決定就衍生出2個爭議，首先， 進一步召開記者說明會的必要性？因為，依規定半年報是在8月中旬 前公告。再者，證交所要兩家公司在深夜10點半開記者會， 記者會召開的時間點適宜嗎？

股市有關上市櫃公司各種傳言滿天飛，當然傳言有真、有假， 上市櫃企業大都會利用重大訊息公告予以說明及澄清。只是， 當有證交所的介入就會被擴大解釋，就以如興及潤泰雙雄事件為例， 原本只是媒體針對市場傳言的報導，就因為證交所多做了一些動作， 讓事件愈鬧愈大並且動搖市場多頭信心， 不僅讓如興及潤泰雙雄股價跌幅加大外，也影響了相關族群的走勢。

證交所最近動作之大與過往大不相同，據傳， 主要與新董座上任後的新作風有關。只是， 證交所可別忘記自己是維持市場交易公平性的裁判， 證交所過多的動作都會被市場擴大解讀， 並且引發交易公平性的爭議。

就以南山人壽市值大縮水風波為例， 事後金管會還出面信心喊話表示： 目前觀察壽險業並沒有流動性風險。證期局並也證實已將潤泰新、 潤泰全2檔列監視股票。外傳與查禿鷹有關， 若此事件爆發果真是禿鷹的刻意行為， 那證交所大動作的要求潤泰雙雄擴大舉行夜間記者會， 豈不成為助漲空頭氣勢的幫兇？