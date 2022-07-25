保障台灣財政建全　營利事業CFC制度自2023年度施行

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）財政部中區國稅局表示，為防杜跨國企業藉於低稅負國家或地區成立受控外國企業(Controlled Foreign Company，簡稱CFC)保留盈餘不分配，規避台灣稅負，自2016年7月27日增訂所得稅法第43條之3，建立營利事業CFC制度，預計自2023年度施行，以接軌國際反避稅趨勢及維護租稅公平。

財政部中區國稅局說明，依據營利事業所得稅查核準則第30條第2款規定，營利事業的投資收益係以收益實現年度為課稅年度，只要境外被投資公司股東會決議不分配盈餘，營利事業在申報該年度營利事業所得稅時，即無需認列投資收益課稅，造成國內營利事業為達到遞延稅負效果，長期不分配境外被投資公司盈餘的情形，但在所得稅法第43條之3施行後，台灣營利事業及其關係人直接或間接持有在我國境外低稅負國家，或地區的關係企業股份或資本額合計達50％以上，或對該關係企業具有重大影響力者，該關係企業即為台灣營利事業之CFC，我國營利事業應按持股比例及持有期間計算，將該CFC的盈餘認列國外投資收益，計入當年度所得額課稅，又為落實CFC制度精神並兼顧徵納雙方成本，亦訂定豁免門檻規定、CFC盈餘前10年虧損扣除、實際獲配盈餘年度不再計入課稅及境外稅額扣除等規定。

該局強調，營利事業CFC制度係完善我國公平合理稅制之一環，保障我國財政建全，2023年度正式上路後，營利事業於2024年辦理2023年度營利事業所得稅結算申報時，應依規定辦理申報。為因應新制度的推行，財政部賦稅署網站提供營利事業CFC制度相關法規及常見問答，供各界查詢。