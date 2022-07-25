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台灣國軍漢光演習7/25拂曉登場　戰機轉場、船艦出港戰力保存

➤國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已在5月16日至20日實施完畢；實兵、部分實彈演習今天起至29日進行。➤漢光38號演習26日將在宜蘭蘇澳外海舉行大規模海空軍聯合作戰演練，逾20艘次與架次海軍船艦、空軍戰機參與，總統蔡英文屆時將登基隆級艦校閱，這也是蔡總統任內第2次出海視導。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/25 12:12
IDF戰機依令起飛。（軍聞社/林澤廷攝）

IDF戰機依令起飛。（軍聞社/林澤廷攝）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國軍漢光38號實兵、部分實彈演習，今天(7/25) 清晨在衡山指揮所下達演習命令後正式展開。模擬共軍來襲下，西部部分戰機陸續戰備轉場至東部保存戰力，同時為防範駐地遭攻擊，海軍各式艦艇演練緊急出港。

共軍近年頻以戰機船艦侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），更多次逾越台灣海峽中線，甚至侵擾台灣東南方海空域，已嚴重影響區域和平穩定；漢光演習為國軍年度最重要、最大規模演練，近年逐次提升訓練強度，以防範敵對勢力對台侵擾。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已在5月16日至20日實施完畢；實兵、部分實彈演習今天起至29日進行。

此次漢光流程，主要分為第1、2天的「戰力保存、整體防空」，第3天的「聯合截擊」，第4、5天的「聯合國土防衛」三部分。

今天為漢光演習首日，重點在戰力保存，因此衡山指揮所清晨下達演習命令後，模擬共軍來襲，除駐守西部的部分戰機戰備轉場東部地區保存戰力，戰機零附件也由C-130力士型運輸機載往東部地區；此次聯翔操演也配合漢光演習進行，並由各聯隊各自扮演紅藍軍對抗。

機動雷達車也將實施機動，海軍各式艦艇為防範駐地遭攻擊，由獵雷艦開闢安全航道，緊急出港赴指定地點集結備戰；陸軍除演練整體防空作戰外，也擴編動員以利戰備部署，外島地區則針對特定地點「平封戰啟」進行據點開設；此外，為期14天的新制教育召集也首度投入漢光演習，並演練戰力保存、設置阻絕設施。

漢光38號演習26日將在宜蘭蘇澳外海舉行大規模海空軍聯合作戰演練，逾20艘次與架次海軍船艦、空軍戰機參與，總統蔡英文屆時將登基隆級艦校閱，這也是蔡總統任內第2次出海視導。

中央社24日報導, 這次演習重頭戲，是26日在宜蘭蘇澳外海舉行的大規模海空軍聯合作戰操演，海軍除實彈射擊標準一型防空飛彈、反潛火箭外，海巡署將出動艦艇實彈射擊鎮海火箭彈，以強化聯合制海戰力。

經統計，逾20架次與艘次的機艦將投入操演，包括海軍濟陽級、成功級、基隆級、錦江級等軍艦，光六飛彈快艇、劍龍級潛艦、沱江級塔江艦、海巡署成功艦，及空軍IDF經國號戰機、F-5部隊訓練機、幻象2000戰機、F-16V（Block20）、P-3C等。

據了解，軍方已邀請總統蔡英文在當日登基隆級「左營」飛彈驅逐艦校閱，屆時這艘基隆級艦將升起統帥旗；這也是蔡總統上任以來第2次出海視導，第一次為2018年4月蔡總統登艦出海視導「擴大不同艦型組合訓練」。
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