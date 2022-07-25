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太美！台灣離島首座美學候船室大改造！建築內外採減法設計白色簡約　回收30棟101大樓高海廢打造質感座椅

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/25 10:26
改造後澎湖南海候船室大廳(圖/台灣設計研究院)

改造後澎湖南海候船室大廳(圖/台灣設計研究院)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)澎湖南海候船室大改造！外觀及室內皆採用減法設計，空間變得寬敞明亮更舒適，售票服務台以澎湖玄武岩發想呼應純白空間，整體都變得更時尚有型。

大改造！澎湖第三漁港「澎湖車船處交通船馬公候船室」（澎湖南海候船室）於2009年完工後來不曾有大改變，此次藍色公路的計畫下，由交通部航港局與台灣設計研究院攜手合作，邀請UPGA瓦建國際設計有限公司、博瀚設計工作室、本質設計顧問有限公司等團隊共同操刀，空間變得更寬敞明亮。

團隊找出11處改善地方，包含指標不清楚、購票資訊零散、排隊動線衝突等問題，透過使用行為分析、梳理分類航班、票務、公告等資訊，決定採用強化電子顯示器及公佈欄，讓原本到處補丁式張貼資訊，不再干擾民眾視覺；同時透過地面色塊引導民眾排隊，在購票時可直覺找到路線，減少來回走動的機會，更降低動線衝突。

建築外觀採用減法設計，將原有的滯水池移除，改造成為休憩平台，同時調整候船室招牌移至明顯位置，顏色則調整為白色系，用以提升入口明亮性。室內空間保留原建築挑高及中軸線聚焦特色，空間同樣以白色系為主，不僅跳脫以往的陰暗色彩，更是讓整體空間感受明亮溫暖。售票服務台則以澎湖玄武岩為發想，採用灰色塗裝，除凸顯售票處之外，也與純白空間呼應。另調整服務鈴高度、貼附點字標示，以便於無障礙使用者的使用。廁所則增設行李鎖，讓攜帶大件行李旅客方便使用。

國內優質家用品牌NakNak打造出海廢座椅，是整體空間最重要亮點之一。椅面建材是從台灣海域蒐集超過7萬個回收寶特瓶(PET)，疊起高度相當於30棟101大樓，接著摻入回收蚵殼粉、保麗龍等材料，再製而成為循環建材。

椅面選用接近淺木色，為空間增添溫度。簡潔俐落的座椅結構，從尺度、弧度、結構設計上均考量人體工學，椅架下方空間能輕易擺放大型行李，不僅美觀也兼具實用，簡約的設計讓海廢座椅更加貼近民眾需求，也兼具國際與在地化特色。

永續海洋政策是政府努力目標之一，因此藍色公路十年整體發展規劃更為重要。設研院提出以「Taiwan Hi」作為藍色公路品牌，並針對全台灣不同等級港口空間進行調查與分析，除了南海候船室空間設計外，未來會將延伸至船票、航運工具、船舶指標等。

一起來看看改造前後的對比照片！

入口處

太美！台灣離島首座美學候船室大改造！建築內外採減法設計白色簡約　回收30棟101大樓高海廢打造質感座椅
改造前

太美！台灣離島首座美學候船室大改造！建築內外採減法設計白色簡約　回收30棟101大樓高海廢打造質感座椅
改造後

候船室大廳

太美！台灣離島首座美學候船室大改造！建築內外採減法設計白色簡約　回收30棟101大樓高海廢打造質感座椅
改造前

太美！台灣離島首座美學候船室大改造！建築內外採減法設計白色簡約　回收30棟101大樓高海廢打造質感座椅
改造後

座椅

太美！台灣離島首座美學候船室大改造！建築內外採減法設計白色簡約　回收30棟101大樓高海廢打造質感座椅
改造前

太美！台灣離島首座美學候船室大改造！建築內外採減法設計白色簡約　回收30棟101大樓高海廢打造質感座椅
改造後海廢循環設計座椅

洗手間

太美！台灣離島首座美學候船室大改造！建築內外採減法設計白色簡約　回收30棟101大樓高海廢打造質感座椅
改造前

太美！台灣離島首座美學候船室大改造！建築內外採減法設計白色簡約　回收30棟101大樓高海廢打造質感座椅
改造後

以上圖片由台灣設計研究院提供
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