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【俄烏戰爭滿5個月】台灣立法院長游錫堃與立陶宛國會議員、烏克蘭神父　牽手為烏國打氣祈福

1989年8月22日，立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等波海三國200多萬人手牽手站出來，締造了「波羅的海之路」的壯舉，贏得世人喝采，對國際民主發展帶來深遠的正面影響；立陶宛的維爾紐斯大教堂，正是當年「波羅的海之路」的起點。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/24 20:00
圖/游錫堃臉書

圖/游錫堃臉書

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 正在歐洲立陶宛訪問的立法院長游錫堃24日在臉書po文指出: 今天(7/24) 烏俄戰爭滿5個月，他與立陶宛國會議員跟烏克蘭神父在1989年「 波羅的海之路」（Baltic Way）的起點，一起為烏克蘭人民打氣並祈福。

【俄烏戰爭滿5個月】台灣立法院長游錫堃與立陶宛國會議員、烏克蘭神父　牽手為烏國打氣祈福圖/游錫堃臉書

【俄烏戰爭滿5個月】台灣立法院長游錫堃與立陶宛國會議員、烏克蘭神父　牽手為烏國打氣祈福上圖為1989年8月23日, 波海三國之一的拉脫維亞首都里加民眾, 手牽手參與「 波羅的海之路」（Baltic Way）和平示威, 希望全世界都能夠關心三國被蘇聯占領的共同歷史遭遇,, 這項示威活動又稱自由之鏈或波羅的海之鏈 (圖/REUTERS)

游錫堃在po文寫著:

1989年8月22日，立陶宛等波海三國200多萬人手牽手站出來，締造了「波羅的海之路」的壯舉，贏得世人喝采，對國際民主發展帶來深遠的正面影響；

2004年2月28日台灣有200多萬人手牽手，守護台灣民主自由，就是深受立陶宛的啟發。

這次來到立陶宛的 #維爾紐斯大教堂，當年波羅的海之路的起點朝聖，並與立陶宛國會歐洲事務委員會副主席希吉曼塔斯·帕比里翁尼斯Žygimantas Pavilionis及議員夫人，還有烏克蘭的神父一起牽起手，希望戰爭早日結束，儘早迎來和平，我也會繼續與大家一起為烏克蘭人民祈福！

此外游錫堃還提到, 訪團成員跟他, 前天(22日) 晚上與立陶宛國會友台小組聯誼交流，延續去年開放國會論壇期間民主自由人權等議題，並討論具體推展雙方國會互動事項，氣氛熱絡溫馨良好！

看到馬瑪竇主席 Matas Maldeikis等去年曾訪台的台灣老友，還有其他初次見面的新朋友非常開心！立陶宛國會友台小組的議員們對台灣非常用心，並強調「我們都要堅定為了民主自由人權等普世價值奮鬥！」

餐敘中，紅十字會跟食物銀行也有代表到現場，特別致贈感謝狀跟紀念品，感謝台灣人民在俄羅斯侵略烏克蘭初期，捐款超過十億台幣。台灣人民的愛心揚名國際相當感動！最後他再次感謝立陶宛國會友台小組的支持，台灣會繼續努力加油!

【俄烏戰爭滿5個月】台灣立法院長游錫堃與立陶宛國會議員、烏克蘭神父　牽手為烏國打氣祈福

上圖與下圖/游錫堃臉書

【俄烏戰爭滿5個月】台灣立法院長游錫堃與立陶宛國會議員、烏克蘭神父　牽手為烏國打氣祈福

【俄烏戰爭滿5個月】台灣立法院長游錫堃與立陶宛國會議員、烏克蘭神父　牽手為烏國打氣祈福圖/游錫堃臉書
波羅的海之路
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更新時間 : 2022-07-24 20:19 GMT+08:00

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