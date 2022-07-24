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新竹棒球場諸多缺失太離譜　時力：應立即停賽由工程會體檢•另由新竹地檢署及廉政署介入調查

➤時代力量立委邱顯智今天（7/24) 說，新竹棒球場應立即停賽，行政院工程會應介入體檢，因為受傷會影響球員的一生; 尤其連廁所門都無法鎖，這是很離譜的事。加上外野草地、水溝蓋都有問題, 他呼籲新竹地檢署及廉政署應介入調查。➤黨主席陳椒華則表示，許多球迷喜歡收看台灣職棒，但體育署長一職長期空缺、由教育部次長林騰蛟代理，從這件事可看到體育署的不作為，呼籲應從制度面及球場維護管理等方向儘速改正。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/24 17:51
時代力量的立委們, 除了關注新竹棒球場（左圖) 整建後問題叢生, 黨主席陳椒華上午也與新竹縣議員連郁婷、新竹市議員廖子齊、彰化縣議員吳韋達...

時代力量的立委們, 除了關注新竹棒球場（左圖) 整建後問題叢生, 黨主席陳椒華上午也與新竹縣議員連郁婷、新竹市議員廖子齊、彰化縣議員吳韋達...

延伸閱讀: 台灣新竹棒球場整建後問題仍多•已釀2球員受傷　7/24新竹味全龍主場賽事確定延後

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）中職重返新竹市立棒球場，打完兩場比賽就發現不少問題。時代力量立委邱顯智今天（7/24) 說，新竹棒球場應立即停賽，行政院工程會應介入體檢，呼籲新竹地檢署及廉政署應介入調查。

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場，從22日起安排3連戰，但前兩天比賽打完狀況不少，味全龍隊總教練葉君璋、富邦悍將隊總教練丘昌榮，以及不少球員指出場地土質鬆軟、顆粒較粗，容易造成不規則彈跳等問題。

時代力量上午在台北大直舉行7週年黨慶暨感恩餐會。黨主席陳椒華受訪時表示，許多球迷喜歡收看台灣職棒，但體育署長一職長期空缺、由教育部次長林騰蛟代理，從這件事可看到體育署的不作為，呼籲應從制度面及球場維護管理等方向儘速改正。

邱顯智也說，新竹棒球場應立即停賽，因為受傷會影響球員的一生，且行政院公共工程委員會應介入體檢，尤其連廁所門都無法鎖，這是很離譜的事；外野草地、樓梯門把、水溝蓋都有問題，呼籲新竹地檢署及廉政署應介入調查。

陳椒華: 租屋黑市問題嚴重

另外，陳椒華上午與新竹縣議員連郁婷、新竹市議員廖子齊、彰化縣議員吳韋達、高雄市議員林于凱等人在行政院外舉行記者會。

談及租屋議題，陳椒華說，時代力量關心居住正義，房價高且持續漲，且租屋黑市問題相當嚴重，大多數的租客不敢申請租金補貼，或不敢報稅、入戶籍，甚至連最基本的租屋資訊，例如租金行情分布等情形，也付之闕如。

陳椒華表示，時力發起改善租屋黑市連署，據回應資料統計，6成民眾為40歲以下，有一半以上是租屋族，而租屋族中領取政府租屋補貼比率僅3.36%，而在申報個人綜合所得稅時，有列舉租屋支出的比率也僅約8%。

租屋報稅比率偏低，陳椒華指出，多位民眾反映不能報稅的原因，是房東在簽約前就要求不可報稅，更有民眾表示，房東刻意使用不合格式的收據，導致無法報稅；這份連署資料呈現的只是冰山一角，台灣的租屋市場絕對存在更加嚴重的租屋黑市問題。

陳椒華說，時力要求政府重視與解決，主張應廣建社會住宅、速修囤房稅落實差別課稅、提高公益出租人相關優惠、現有「包租代管公益出租」先行實價登錄、修改「租賃住宅市場發展及管理條例」，落實租屋實價登錄，以讓所有租屋市場徹底透明化等訴求。

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