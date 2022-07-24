Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

台灣新竹棒球場整建後問題仍多•已釀2球員受傷　7/24新竹味全龍主場賽事確定延後

➤中華職棒重返新竹市立棒球場，打完2場比賽浮現不少問題，經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，今天（7/24) 新竹味全龍主場賽事喊卡、確定延賽，讓球場先進行較完善修正調整。➤新竹棒球場周邊市集及舞台活動，7/24下午照常舉行，味全龍官方商店營業時間因應延賽調整至下午5時。其中，舞台活動「新竹攻城獅球員見面會」及「陸爸爸說演故事劇場」取消辦理，其他正常舉辦。➤前兩天比賽後，教練以及不少球員都指出場地土質鬆軟、顆粒較粗，容易造成不規則彈跳等問題。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/24 15:42
中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場舉辦例行賽事，22日同時也是球場整建後首度正式啟用，吸引滿場萬名球迷進場觀戰。 (中央社7/22照片)

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場舉辦例行賽事，22日同時也是球場整建後首度正式啟用，吸引滿場萬名球迷進場觀戰。 (中央社7/22照片)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中華職棒大聯盟宣布，原定今天（7/24) 於新竹棒球場賽事確定延賽。新竹市政府表示配合辦理，但球場周邊市集照常舉行，味全龍官方商店因應延賽，營業時間至下午5時。

台灣新竹棒球場整建後問題仍多•已釀2球員受傷　7/24新竹味全龍主場賽事確定延後民眾黨籍立委高虹安（前左2）6月29日曾會勘即將重新啟用的新竹市立棒球場，就現存設計及安全性等問題提出改善建議。 （高虹安提供） 中央社檔案照片

中職重返新竹市立棒球場，打完2場比賽浮現不少問題，經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，今天新竹味全龍主場賽事喊卡、確定延賽，讓球場先進行較完善修正調整。

對此，新竹市政府下午發新聞稿表示，「給球員安全的比賽環境」是市府、中職與味全龍球團一致的共識，會積極跟味全龍球團、龍來球場公司共同努力，讓球場更符合球員、球迷使用需求。

新竹市政府教育處表示，新竹棒球場周邊市集及舞台活動，今下午照常舉行，味全龍官方商店營業時間因應延賽調整至下午5時。其中，舞台活動「新竹攻城獅球員見面會」及「陸爸爸說演故事劇場」取消辦理，其他正常舉辦。

新竹市政府交通處表示，新竹棒球場周邊交通措施，除民富街（西大路口至178巷口）維持僅供人行，其餘路段自下午2時起解除管制，棒球場地下停車場仍維持彈性調撥為機車停放，照常營運。

中央社24日引述新竹市府教育處表示，有關球迷朋友關心新竹棒球場這2天狀況，包括外野平台、女廁門鎖等，市府已經和味全龍球團、龍來球場股份有限公司隨即改善處理，也會持續蒐集球員意見和球迷反應，完成球場各項細節改善，讓球場更符合球員、球迷使用需求。

竹市府表示，代理市長陳章賢昨(7/23) 致電中華職棒會長蔡其昌(下圖左2），蔡其昌建議市府與味全球團考慮將接下來8月中旬的新竹賽事先行調整，讓施工單位有足夠時間把球員所提出的意見檢討改善，給球員更安全的比賽環境最重要。

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場，從22日起安排3連戰，但前兩天比賽打完浮現不少狀況，味全龍隊總教練葉君璋、富邦悍將隊總教練丘昌榮，以及不少球員都指出場地土質鬆軟、顆粒較粗，容易造成不規則彈跳等問題。

22日比賽味全龍隊野手張祐銘跑壘滑倒，三壘手劉基鴻處理不規則彈跳傷到手指，昨天比賽悍將隊外野手林哲瑄撲接球，也因為場地小石頭多、草皮緩衝較少、左肩挫傷另外還有許多球員提出外野建築顏色會影響看球視線等多種問題。

中華職棒24日發出公告，經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，今日新竹味全龍主場賽事將辦理延賽，讓球場先進行較完善的修正調整。

8月的新竹主場3場賽事依照聯盟與市府、味全球團溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，給球員更安全的比賽環境。

台灣新竹棒球場整建後問題仍多•已釀2球員受傷　7/24新竹味全龍主場賽事確定延後新竹市立棒球場111年完工啟用，去年 (110年) 11月28日時任新竹市長林智堅（右2）宣布，市府追加預算，加大轉播螢幕，提升球迷觀賞體驗。圖為林智堅更早之前視察新竹市立棒球場工程。 （新竹市政府提供） 中央社檔案照片
中華職棒
新竹棒球場
問題
球員
受傷
整建
環境
安全
不規則彈跳
影響視線
新竹
味全龍
主場

相關新聞

避免太魯閣憾事重演 台鐵首套國造軌道異物入侵系統測試成功
避免太魯閣憾事重演 台鐵首套國造軌道異物入侵系統測試成功
2022/07/23 19:57
日本前防衛大臣石破茂、濱田靖一 27日率團訪台
日本前防衛大臣石破茂、濱田靖一 27日率團訪台
2022/07/21 14:03
【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋
【苗栗坤輿掩埋場爭議】環評未過、地磅站違法、縣政府護航試營運？ 時力：國民黨撐腰 洪申翰：親上一線阻擋
2022/07/20 16:20
邁向淨零碳排　台灣中鋼攜手成大研發負碳科技氫能冶金
邁向淨零碳排　台灣中鋼攜手成大研發負碳科技氫能冶金
2022/07/20 09:20
「自帶杯折5元」享優惠前看清楚！這些杯子不能享折扣
「自帶杯折5元」享優惠前看清楚！這些杯子不能享折扣
2022/07/11 19:48

更新時間 : 2022-07-24 17:17 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
7/22台灣本土+23813　死亡+86　4歲童確診併腦炎5天亡
7/22台灣本土+23813　死亡+86　4歲童確診併腦炎5天亡
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台北市「熊好券2.0」來囉！七大振興方案一次看　數位支付享10%回饋
台北市「熊好券2.0」來囉！七大振興方案一次看　數位支付享10%回饋
台灣水岸觀光新里程碑！南仁湖砸上百億打造台南安平港濱海綜合度假城　2027逐年開幕營運
台灣水岸觀光新里程碑！南仁湖砸上百億打造台南安平港濱海綜合度假城　2027逐年開幕營運
台灣千元「動滋券」幸運得主揭曉！中獎率8.18%　使用期限至8月31日
台灣千元「動滋券」幸運得主揭曉！中獎率8.18%　使用期限至8月31日
游錫堃歐洲行：捷克、波蘭、立陶宛 捷國參議院高票通過友台提案•稱台灣是「國際法主體」
游錫堃歐洲行：捷克、波蘭、立陶宛 捷國參議院高票通過友台提案•稱台灣是「國際法主體」
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解