台灣新竹棒球場整建後問題仍多•已釀2球員受傷　7/24新竹味全龍主場賽事確定延後

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中華職棒大聯盟宣布，原定今天（7/24) 於新竹棒球場賽事確定延賽。新竹市政府表示配合辦理，但球場周邊市集照常舉行，味全龍官方商店因應延賽，營業時間至下午5時。

民眾黨籍立委高虹安（前左2）6月29日曾會勘即將重新啟用的新竹市立棒球場，就現存設計及安全性等問題提出改善建議。 （高虹安提供） 中央社檔案照片

中職重返新竹市立棒球場，打完2場比賽浮現不少問題，經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，今天新竹味全龍主場賽事喊卡、確定延賽，讓球場先進行較完善修正調整。

對此，新竹市政府下午發新聞稿表示，「給球員安全的比賽環境」是市府、中職與味全龍球團一致的共識，會積極跟味全龍球團、龍來球場公司共同努力，讓球場更符合球員、球迷使用需求。

新竹市政府教育處表示，新竹棒球場周邊市集及舞台活動，今下午照常舉行，味全龍官方商店營業時間因應延賽調整至下午5時。其中，舞台活動「新竹攻城獅球員見面會」及「陸爸爸說演故事劇場」取消辦理，其他正常舉辦。

新竹市政府交通處表示，新竹棒球場周邊交通措施，除民富街（西大路口至178巷口）維持僅供人行，其餘路段自下午2時起解除管制，棒球場地下停車場仍維持彈性調撥為機車停放，照常營運。

中央社24日引述新竹市府教育處表示，有關球迷朋友關心新竹棒球場這2天狀況，包括外野平台、女廁門鎖等，市府已經和味全龍球團、龍來球場股份有限公司隨即改善處理，也會持續蒐集球員意見和球迷反應，完成球場各項細節改善，讓球場更符合球員、球迷使用需求。

竹市府表示，代理市長陳章賢昨(7/23) 致電中華職棒會長蔡其昌(下圖左2），蔡其昌建議市府與味全球團考慮將接下來8月中旬的新竹賽事先行調整，讓施工單位有足夠時間把球員所提出的意見檢討改善，給球員更安全的比賽環境最重要。

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場，從22日起安排3連戰，但前兩天比賽打完浮現不少狀況，味全龍隊總教練葉君璋、富邦悍將隊總教練丘昌榮，以及不少球員都指出場地土質鬆軟、顆粒較粗，容易造成不規則彈跳等問題。

22日比賽味全龍隊野手張祐銘跑壘滑倒，三壘手劉基鴻處理不規則彈跳傷到手指，昨天比賽悍將隊外野手林哲瑄撲接球，也因為場地小石頭多、草皮緩衝較少、左肩挫傷，另外還有許多球員提出外野建築顏色會影響看球視線等多種問題。

中華職棒24日發出公告，經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，今日新竹味全龍主場賽事將辦理延賽，讓球場先進行較完善的修正調整。

8月的新竹主場3場賽事依照聯盟與市府、味全球團溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，給球員更安全的比賽環境。

新竹市立棒球場111年完工啟用，去年 (110年) 11月28日時任新竹市長林智堅（右2）宣布，市府追加預算，加大轉播螢幕，提升球迷觀賞體驗。圖為林智堅更早之前視察新竹市立棒球場工程。 （新竹市政府提供） 中央社檔案照片