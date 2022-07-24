【7/24台灣本土+21460　死亡+65】中重症增2例MIS-C　2歲童、16歲少女皆無慢性病

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增21,737例COVID-19確定病例，分別為21,460例本土個案及277例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。



指揮中心表示，今日新增之21,460例本土病例，為9,897例男性、11,554例女性、9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布以六都最多，分別為新北市(3,747例)，台中市(2,632例)，桃園市(2,270例)，臺北市(2,204例)，高雄市(2,147例)，臺南市(1,771例)。

今日中重症新增2例MIS-C，第1例為2歲男童，無慢性病史。5月22日確診，7月13日出現發燒、嘔吐、腹瀉、結膜炎、食慾、活力下降，7月17日至急診就醫，疑似為MIS-C，收治於一般病房，並於7月23日康復出院。

另1例為16歲青少女，無慢性病史，去年曾接種2劑疫苗。5月30日曾確診，7月17日出現發燒、腹痛、食慾、活力下降，7月21日至急診，診斷為急性腸胃炎，隔日因症狀持續懷疑為MIS-C而轉至醫學中心，但後續檢查僅有腹痛無其他症狀，因此未完全診斷為MIS-C個案，仍屬於疑似個案，而列入統計。

目前12歲以下兒童重症累計116例，包含52例MIS-C、24例腦炎、19例肺炎等；24例死亡。

13-18歲青少年重症累計11例，包含2例MIS-C、7例肺炎、1例心肌炎、共病1例；4例死亡。

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為42例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、63例具慢性病史、47例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月21日，死亡日期介於5月28日至7月21日。





指揮中心說明，今日新增277例境外移入個案中，為165例男性、112例女性，年齡介於未滿5歲至70歲多歲，分別自美國及新加坡(各6例)，泰國及越南(各4例)，日本、瑞士、澳大利亞、加拿大及德國(各2例)，印度、柬埔寨、韓國、西班牙、香港、印尼及中國(各1例)移入，另240例感染國家調查中。入境日期介於今年4月19日至7月23日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,430,583例確診，分別為18,464例境外移入、4,412,065例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,596例COVID-19死亡病例，另15例為境外移入。