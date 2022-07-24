Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【中火2號機破管】台灣酷夏高溫供電吃緊　台電教撇步：冷氣26至28度搭風扇•節能省錢一舉數得

➤台電發言人吳進忠指出，中火2號機破管情況並不嚴重，昨中午12時30分左右解聯，進行搶修，目前進度很好，有機會可在25日凌晨併網發電，對週一夜尖峰供電不會有影響。➤他表示，台電節能宣導一向呼籲，民眾開冷氣可調到26度至28度，輔以電扇增加空氣流動，冷卻效果就很好了，並非因近日酷暑加上供電亮出黃燈，才做出這樣的建議。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/24 14:32
全台高溫籠罩，尖峰用電連創新高；圖為高雄民眾在賣場選購省電冷氣。(中央社)

全台高溫籠罩，尖峰用電連創新高；圖為高雄民眾在賣場選購省電冷氣。(中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）氣溫飆高，全台熱成「烤蕃薯」，供電也吃緊。民眾若怕長時間開冷氣傷荷包，台電建議，冷氣可調到26度至28度，搭配開電扇增加空氣流動，省錢節能，一舉數得。

氣象局今天(7/24) 對18縣市發布高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，「類熱浪」持續發威，花東縱谷高溫約可升至攝氏41度，大台北則可能飆高到39度。

此外，台中火力發電廠2號機昨(7/23) 發生破管，對供電構成挑戰；台電預估今天尖峰備轉容量率7.14%，亮出供電吃緊的黃燈。

台電發言人吳進忠受訪指出，中火2號機破管情況並不嚴重，昨天中午12時30分左右解聯，進行搶修，目前進度很好，有機會可在25日凌晨併網發電，對週一夜尖峰供電不會有影響。

他表示，台電節能宣導一向呼籲，民眾開冷氣可調到26度至28度，輔以電扇增加空氣流動，冷卻效果就很好了，並非是近日酷暑加上供電亮出黃燈，才做出這樣的建議。

話說昨天（7/23) 酷熱難耐、用電大增之際，中火2號機發生破管，等同於裝置容量55萬瓩無法出力。中央社引述台電表示，24日夜間備轉容量率仍有6%至7%水準，破管情況不嚴重，有望在25日凌晨併網發電，對週一夜尖峰供電不會有影響。

台中火力發電廠2號機昨(7/23) 天發生破管，對供電構成挑戰；台電預估今天尖峰備轉容量率7.14%，亮出意味供電吃緊的黃燈。

台電發言人吳進忠24日指出，破管情況並不嚴重，昨天中午12時30分左右解聯，進行搶修，目前進度很好，有機會可在25日凌晨併網發電。

針對破管原因，他表示，正值夏季，火力發電機組在高溫、高壓、高速運轉下，環境溫度高、散熱不理想，較容易發生這種情況；不過，中火2號機回歸、併網發電後，對週一夜尖峰供電不會有影響。

根據氣象預報，本週氣溫仍將維持高檔，吳進忠指出，根據過去資料，7月23日至29日是用電高峰，尖峰負載用電可能會超過4000萬瓩，甚至創新高紀錄、來到4100萬瓩。

他說，主因除用電增加之外，汽電共生系統方面，因燃煤價格高漲，業者發電意願不高、平均每日下來少發90萬瓩，又多使用台電電力、尖峰負載時可達20萬到30萬瓩，一來一往增加台電負擔逾100萬瓩，「缺口滿大」。

同時，吳進忠表示，因應夜尖峰時段太陽光電無法出力，台電設有大用戶時間帶挪移，希望將夜尖峰用電減少，挪至日間時段用電，但也導致7月的日尖峰負載墊高；不過，台電水力機組等很給力，可充分配合系統負載，機動調度，供電不會有問題。

【中火2號機破管】台灣酷夏高溫供電吃緊　台電教撇步：冷氣26至28度搭風扇•節能省錢一舉數得
台電
中火
2號機
破管
水力機組
系統負載
供電
冷氣
風扇

相關新聞

台鐵桃園站冷氣故障要修200個工作天　民眾黨桃園市長參選人賴香伶要求縮短工期
台鐵桃園站冷氣故障要修200個工作天　民眾黨桃園市長參選人賴香伶要求縮短工期
2022/07/14 15:42
用電大戶面臨15%漲幅 台積電表示致力節能 機械公會抱怨漲太多
用電大戶面臨15%漲幅 台積電表示致力節能 機械公會抱怨漲太多
2022/06/27 20:45
夏天來囉！6月1日起台灣實施夏月電價 用電量低於「特定度數」家戶不受影響
夏天來囉！6月1日起台灣實施夏月電價 用電量低於「特定度數」家戶不受影響
2022/05/30 19:43
【清明連假】台灣東南水泥施工壓垮電塔•雙鐵癱瘓影響逾12萬人　台電將求償•東泥：負責到底
【清明連假】台灣東南水泥施工壓垮電塔•雙鐵癱瘓影響逾12萬人　台電將求償•東泥：負責到底
2022/04/02 19:18
【更新】台灣大潭電廠移工群聚案新增11確診•累計63人跨新竹、桃園　亟待防堵疫情擴散
【更新】台灣大潭電廠移工群聚案新增11確診•累計63人跨新竹、桃園　亟待防堵疫情擴散
2022/03/28 18:07

更新時間 : 2022-07-24 15:46 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
7/22台灣本土+23813　死亡+86　4歲童確診併腦炎5天亡
7/22台灣本土+23813　死亡+86　4歲童確診併腦炎5天亡
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台北市副市長蔡炳坤中風昏迷第9天　幕僚：病況持續進步中
台北市「熊好券2.0」來囉！七大振興方案一次看　數位支付享10%回饋
台北市「熊好券2.0」來囉！七大振興方案一次看　數位支付享10%回饋
台灣水岸觀光新里程碑！南仁湖砸上百億打造台南安平港濱海綜合度假城　2027逐年開幕營運
台灣水岸觀光新里程碑！南仁湖砸上百億打造台南安平港濱海綜合度假城　2027逐年開幕營運
台灣千元「動滋券」幸運得主揭曉！中獎率8.18%　使用期限至8月31日
台灣千元「動滋券」幸運得主揭曉！中獎率8.18%　使用期限至8月31日
游錫堃歐洲行：捷克、波蘭、立陶宛 捷國參議院高票通過友台提案•稱台灣是「國際法主體」
游錫堃歐洲行：捷克、波蘭、立陶宛 捷國參議院高票通過友台提案•稱台灣是「國際法主體」
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解