【中火2號機破管】台灣酷夏高溫供電吃緊　台電教撇步：冷氣26至28度搭風扇•節能省錢一舉數得

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）氣溫飆高，全台熱成「烤蕃薯」，供電也吃緊。民眾若怕長時間開冷氣傷荷包，台電建議，冷氣可調到26度至28度，搭配開電扇增加空氣流動，省錢節能，一舉數得。

氣象局今天(7/24) 對18縣市發布高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，「類熱浪」持續發威，花東縱谷高溫約可升至攝氏41度，大台北則可能飆高到39度。

此外，台中火力發電廠2號機昨(7/23) 發生破管，對供電構成挑戰；台電預估今天尖峰備轉容量率7.14%，亮出供電吃緊的黃燈。

台電發言人吳進忠受訪指出，中火2號機破管情況並不嚴重，昨天中午12時30分左右解聯，進行搶修，目前進度很好，有機會可在25日凌晨併網發電，對週一夜尖峰供電不會有影響。

他表示，台電節能宣導一向呼籲，民眾開冷氣可調到26度至28度，輔以電扇增加空氣流動，冷卻效果就很好了，並非是近日酷暑加上供電亮出黃燈，才做出這樣的建議。

話說昨天（7/23) 酷熱難耐、用電大增之際，中火2號機發生破管，等同於裝置容量55萬瓩無法出力。中央社引述台電表示，24日夜間備轉容量率仍有6%至7%水準，破管情況不嚴重，有望在25日凌晨併網發電，對週一夜尖峰供電不會有影響。

台中火力發電廠2號機昨(7/23) 天發生破管，對供電構成挑戰；台電預估今天尖峰備轉容量率7.14%，亮出意味供電吃緊的黃燈。

台電發言人吳進忠24日指出，破管情況並不嚴重，昨天中午12時30分左右解聯，進行搶修，目前進度很好，有機會可在25日凌晨併網發電。

針對破管原因，他表示，正值夏季，火力發電機組在高溫、高壓、高速運轉下，環境溫度高、散熱不理想，較容易發生這種情況；不過，中火2號機回歸、併網發電後，對週一夜尖峰供電不會有影響。

根據氣象預報，本週氣溫仍將維持高檔，吳進忠指出，根據過去資料，7月23日至29日是用電高峰，尖峰負載用電可能會超過4000萬瓩，甚至創新高紀錄、來到4100萬瓩。

他說，主因除用電增加之外，汽電共生系統方面，因燃煤價格高漲，業者發電意願不高、平均每日下來少發90萬瓩，又多使用台電電力、尖峰負載時可達20萬到30萬瓩，一來一往增加台電負擔逾100萬瓩，「缺口滿大」。

同時，吳進忠表示，因應夜尖峰時段太陽光電無法出力，台電設有大用戶時間帶挪移，希望將夜尖峰用電減少，挪至日間時段用電，但也導致7月的日尖峰負載墊高；不過，台電水力機組等很給力，可充分配合系統負載，機動調度，供電不會有問題。