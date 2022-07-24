全台唯一！純正日式祭典「山形祭 第三回」8/6展開

男女主角穿著浴衣，一起浪漫的參加夏日祭典，是日劇中常見的情景，現在即將在台灣也玩得到！過去兩年就以純正日式祭典氛圍著名的「山形祭」，即將在8月6日、8月7日登陸福泰飯店集團旗下的礁溪山形閣溫泉飯店！今年山形閣第一次在飯店室內及戶外實體舉辦山形祭，將重現日本溫泉之鄉山形縣的熱鬧祭典，邀請每位住客體驗祭典之趣，帶您秒跨日本、神隱山形，好吃好玩應有盡有，還有機會抽到大獎，豐富滿足的山形五感體驗只在山形祭玩得到！

此次「山形祭」邁入第三回(註1.註2.)，以【山形友情】為主題，呈現出台日友好情誼，並且以此為出發點，為永續旅遊跨出堅定的一步，在一年一度祭典期間推出大眾運輸環保ECO IS SEXY! 住房專案，考量週末假期國道5號及雪山隧道擁塞狀況，邀請每位喜愛日本祭典文化與山形縣的好朋友們，以搭乘大眾運輸的減碳行動支持永續愛地球，參與山形祭、入住山形閣與我們同慶同樂。

今年的山形祭擴大規模，不僅有山形縣著名的花笠舞表演、西瓜冰、清酒，以及日式祭典不可或缺的結緣繪馬、劍玉、撈彩花等各種祭典元素外，還有Imaten日式餐車加入，更添活動豐富性，參與活動的貴賓還有機會獲得山形閣住宿券、私人湯屋使用券、日本航空JAL驚喜好禮、山友拉麵兌換券、山形縣滋雅米等各種贈品！

#秒跨日本神隱山形祭活動首度採「趣味闖關」方式，只要掃描QR Code全程參加即可再享抽獎，耳目一新的夏日祭典方式令人相當期待。現場有與曾獲日本JIA插畫大獎的台灣著名插畫藝術家Amily跨界合作的超美拍照背景，還可以選擇穿著浴衣在充滿山形風格的打卡背景拍照，宛如置身山形之夏，享受神隱山形的沉浸式體驗！

山形閣近年來連續兩次獲得TripAdvisor台灣地區「Travellers' Choice 最風雲得主」的殊榮、Google 4.7分各大主流OTA平台上高評價的好成績，已成為許多遊客在宜蘭礁溪旅遊的住宿首選。此次山形祭第三回也特別運用創新方式，打造別出心裁的祭典，活動時間為8月6日至８月７日連續兩日，只要訂購第三回「山形祭」住房專案 或 ECO IS SEXY!大眾運輸環保住房專案，就可參加三番樂享三重獎，攤位過關得獎、闖關抽獎及住宿抽獎，獎品豐富，幸運之星還有機會抽中住宿券！其中8/7晚上還有與日本山形縣尾花沢市的ONLINE旅遊連線，和日本同步共舞花笠音頭、彩繪木芥子娃娃，並在現場提供西瓜趣味獎，讓您歡樂不停獎連連！

第三回「山形祭」除了戶外活動精彩，室內攤位也非常豐富，在飯店3樓還有日本航空JAL共襄盛舉特別設置的日航專屬體驗區，只要參與日本航空的小遊戲，就有機會獲得日本航空JAL所提供的禮物！另外由於山形縣是日本清酒大縣，所以在山形閣戶外露台設置了「Suica Bar」 活動期間免費提供住客試飲各款山形縣清酒，特別推薦特價的西瓜風味清酒特調，在炎夏之際，來杯清涼舒爽的西瓜清酒特調絕對是最能清涼消暑的不二選擇！

福泰飯店集團董事長廖炳燿，一直致力於建立台日友好關係及宜蘭縣與山形縣的各種旅遊推廣工作。此次第三回山形祭的主軸也由他本人親自定調為「山形友情」，並題字在此次山形祭入口的鳥居之上；隨著疫情趨緩，國內旅遊人數大幅成長，廖炳燿也樂觀表示，日本一向是國人最喜歡的旅遊地點之一，在仍不方便出國的情況下，能在台灣就體驗最道地的日本祭典和溫泉，讓民眾感受這一季盛夏的熱情。同時也希望將每年的山形祭打造成台日友情的一個重要象徵，讓國人對日本山形縣有更多認識。

礁溪山形閣溫泉飯店 山形祭第三回

時間：111年8月6日 (六) ~ 8月7日 (日) 13:00-18:00

地點：礁溪山形閣溫泉飯店 (宜蘭縣礁溪鄉中山路二段 187 號)