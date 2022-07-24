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【快訊】台灣國防部「同心32號」演習召集令今午生效　後備軍人7/25上午8時指定地點報到

國軍漢光38號演習明(7/25) 登場，國防部今天(7/24) 表示，「同心32號」演習動員召集令於今天中午12時生效。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/24 12:44
（示意圖/軍聞社陳軍均.國防部發言人）

（示意圖/軍聞社陳軍均.國防部發言人）

延伸閱讀: 台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國軍漢光38號演習明(7/25) 登場，國防部今天(7/24) 表示，「同心32號」演習動員召集令於今天中午12時生效，受領相關教育召集令的後備軍人，應在明天(7/25) 上午8時向指定地點報到。

根據軍聞社, 召集令全文如下

國防部令，「同心32號」演習動員召集令於民國111年7月24日12時生效。

受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，於7月25日8時向指定地點報到：精誠動員甲字第130900號、第231905號、第250302號、第241007號，忠義動員甲字第280700號，大業動員甲字第130100號、第230100號、第240500號，仁愛動員甲字第130200號、第220200號，忠貞動員甲字第150200號、第230104號、第250500號，博愛動員甲字第251105號、第241205號、第242900號。

受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，依召集令指定時間向指定地點報到：大業動員甲字第942001號、仁愛動員甲字第941006號、忠貞動員甲字第943001號。

受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到：精誠動員丙字第250302號、第231907號、第241007號，精誠動員丁字第250302號、第231907號、第141207號，精誠動員己字第250302號、第140200號。忠義動員丙字第130100號、第240500號、第230100號，忠義動員丁字第130100號、第240500號、第230100號，仁愛動員丙字第140100號、第120100號，仁愛動員丁字第130200號，仁愛動員己字第140100號、第130200號。博愛動員丙、丁字第242900號，忠貞動員丙、丁字第230104號，忠信動員丙字第1301號、第1402號，忠信動員丁字第1301號、第1402號。

陸軍航空基地勤務廠（亞航公司仁德廠）、通信電子器材基地勤務廠（冠宇公司）、海軍基隆後勤支援指揮部（鎰福電子公司）、空軍官校（漢翔公司）、空軍第一後勤指揮部（亞航公司屏東飛修廠）、軍備局生產製造中心第202廠（日宏精密工業公司）及三軍衛材供應處（榮民製藥廠）之動員工廠，依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業。

資料來源: 軍聞社 「同心32號」召集令今12時生效　後備軍人應依令報到

相關影片參考:　漢光演習25日登場 同心32號召集令搶先曝光－民視新聞

【快訊】台灣國防部「同心32號」演習召集令今午生效　後備軍人7/25上午8時指定地點報到

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
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