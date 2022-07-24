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烏克蘭不可能打贏俄國　匈牙利總理：西方國家戰略假設錯誤

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/24 15:30
圖為匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）。(圖/美聯社)

圖為匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）俄烏戰爭自（2022）年2月爆發至今已將近半年，本來應該速戰速決的侵略戰變成了持久戰，對全球經濟影響甚大，對俄國態度一直十分友好的匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）為此抨擊歐盟制裁俄國的政策，表示應有更好的因應方式。

奧班昨（23）日於羅馬尼亞演講時指出，西方現在的對烏方針有四個前提：烏克蘭在北約武器援助下可以戰勝俄國、對俄制裁可以削弱俄國力量並動搖普丁統治根基、制裁對俄國傷害比對歐盟更大，以及全球都會團結起來支持歐盟，現在看來並不是這樣。

他表示，由於俄軍非對稱的力量，烏克蘭絕對無法打贏這場戰爭，錯誤的戰略假設讓歐洲各國政府如同骨牌般，接連被高漲的能源價格擊倒，歐盟應停止試圖在戰爭中獲勝，並開始爭取達成和平。

而奧班之所以會說出這樣的言論，一點都不讓人感到意外，四月再度連任總理的奧班不只公開表示不會讓匈牙利涉入這場戰爭，還以會衝擊國家經濟為由，拒絕加入歐盟制裁俄國天然氣的行列，除此之外，他也與普丁保持了一定程度上的聯繫，試圖以此確保天然氣的供給。

除了抨擊歐盟，奧班也向美國喊話，要求美國主導與俄國的談判，認為只有美國才能滿足俄國對國家安全的訴求，像是保證北約不東擴等條款，這也是俄國一開始用於入侵烏克蘭的理由。

奧班進一步說，要是川普還是美國總統、梅克爾還是德國總理，烏克蘭的戰爭根本就不會發生。
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