台灣萬安演習25日登場　進入台北市須離車疏散　拒配合最高罰15萬元

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）萬安45號演習將於明（25）日下午1時30分至2時登場登場，台北市政府今天表示，將首度全面演練行駛中車輛人員須離車疏散，請務必配合，否則最高可開罰新台幣15萬元。

台北市政府發布新聞稿表示，為了讓市民居安思危，充分瞭解若遇空襲如何躲、躲哪裡，除了配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，將首度實施全市防空疏散避難演練。

市府指出，演習當天，空襲警報發放後，行駛中的車輛須靠邊停放，警察或民防人員將引導車上人員到就近的防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上，各街道、機關學校、大眾運輸系統等都須配合演練。

捷運部分，台北捷運公司表示，演習期間將維持正常運行，不過到站旅客須配合引導至大廳層或月台層避難，暫時無法離站，並請避免在出入口逗留或張望。

至於高速公路各交流道及本市各高架道路匝道實施管制，准下不准上;行駛於高速公路及高架道路車輛不予管制，下交流道、匝道車輛，立即疏散避難。

國內各民航班機均正常起降，惟下機旅客、接送親友立即接受軍(憲)、警、民防人員指揮疏散避難。

市府提醒，演習期間如民眾經勸導仍拒絕配合疏散避難演練及交通管制，將依民防法第25條裁處新台幣3萬元至15萬元罰鍰，請民眾務必配合。

市府表示，若對演習內容有任何疑問，可上台北市政府官網，點選「萬安45號演習專區」查詢，並建議民眾儘早在手機下載安裝「北市警政」APP，查詢最近的防空避難處所位置，熟悉空襲防護要領。