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WHO：猴痘為全球公衛緊急事件

美國專家才憂心猴痘可能成為下一個性病，世衛作出此呼籲，是要促世人提高警覺

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/23 23:06
猴痘示意圖（圖／路透）

猴痘示意圖（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）世界衛生組織今（23）日宣布，猴痘已符合全球公共衛生緊急事件之定義，這意味各國必須採取協調一致的因應措施，對遏止疫情、疫苗的資源挹注也勢必增加。

根據美聯社，猴痘已在逾70國現蹤，儘管世衛專家看法分歧，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）還是決定作出此一宣告。

這是WHO最高層級的警告，但並不代表此病特別具傳染力或致命性，也沒有強制力。世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，譚德塞有意透過此決定，促各國正視猴痘疫情。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），自5月起，74國陸續通報了16,000例，目前死亡案例僅出現在非洲，該區域的病毒株顯然較為致命，主要盛行於奈及利亞與剛果。

非洲是以往猴痘流行地，人類多透過接觸齧鼠類等野生動物感染。然而，歐洲、北美與其他國家的案例，多為從未前往非洲者，以男性為主，98%曾與男性有過性行為。

此前，WHO曾發布的緊急事件包括： 2014年西非伊波拉（Ebola）病毒、2016年拉丁美洲茲卡（Zika）病毒、2020年新冠肺炎（COVID-19），以及至今仍未消滅的小兒麻痺症。

延伸閱讀：
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猴痘
公衛
緊急事件
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更新時間 : 2022-07-24 00:33 GMT+08:00

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